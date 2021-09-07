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    Главная / Торги / Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.

    Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144718Дата и время окончания срока приема заявок Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144718

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3519.40.00.211_01.pdf

    Извещение.docx

    3519.40.00.201_01.pdf

    3519.40.00.181_01.pdf

    3537.40.00.101_01.pdf

    Приложение__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке_КАРТЭКС.docx

    Приложение__2_Справка_об_опыте_выполения_договоров.docx

    3519.40.00.191_01.pdf

    3537.40.00.111_01.pdf

    3537.40.00.121.pdf

    3537.40.00.161_01.pdf

    3550.00.05.101.pdf

    ГП144718_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 128

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Леншина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 14:00 GMT +307.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144718Дата и время окончания срока приема заявок Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 17:0024.09.2021 17:0024.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144718Подведение итогов не позднее Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 17:0024.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144718Подведение итогов не позднее Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории ПоставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1045145/name/61544e0d959fa8.12997857

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Головка 3519.40.00.181-01"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Головка 3519.40.00.191-01"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Головка 3519.40.00.201-01"

    Кол-во: 18

    "Позиция 4"

    "Головка 3519.40.00.211-01"

    Кол-во: 22

    "Позиция 5"

    "Головка 3537.40.00.101-01"

    Кол-во: 22

    "Позиция 6"

    "Головка 3547.40.00.111-01"

    Кол-во: 32

    "Позиция 7"

    "Головка 3537.40.00.161-01"

    Кол-во: 19

    "Позиция 8"

    "Головка 3537.40.00.121"

    Кол-во: 14

    "Позиция 9"

    "Тройник 3550.00.05.101"

    Кол-во: 530

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