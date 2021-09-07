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Номер извещения
ГП144718
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 128
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Леншина Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 14:00 GMT +307.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144718Дата и время окончания срока приема заявок Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.Колпино
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 17:0024.09.2021 17:0024.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144718Подведение итогов не позднее Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полное изготовление из материала Поставщика по чертежам Заказчика.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на территории ПоставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
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Документация лота
Кол-во: 16
Кол-во: 24
Кол-во: 18
Кол-во: 22
Кол-во: 22
Кол-во: 32
Кол-во: 19
Кол-во: 14
Кол-во: 530
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