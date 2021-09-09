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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 4
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова,д. 4
Номер извещения
ГП144715
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
1. Склад, назначение: нежилое здание, площадь 64,4 кв.м., количество этажей: 1, в том числе подземных 0, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 4. 2. Контрольно-технический пункт, назначение: нежилое здание, площадь 47,9 кв.м., количество этажей: 1, в том числе подземных 0, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 4 3. Котельная, назначение: нежилое здание, площадь 8,3 кв.м., количество этажей: 1, в том числе подземных 0, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 4 4. Автошкола, назначение: нежилое здание, площадь 975,9 кв.м., количество этажей: 1, в том числе подземных 0, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 4 5. Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое здание, площадь 290,6 кв.м., количество этажей: 1, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 4 (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для учебных целей, площадь 7364 кв.м., кадастровый номер: 71:31:010202:307, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова
Начальная цена
421985.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 15:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2021 11:00
Дата и время проведения
15.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ширшов Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ширшов Владимир Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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