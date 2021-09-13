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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 16:0013.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144714Дата и время окончания срока приема заявок Здание (здание гаража), назначение: нежилое, общей площадью 127,7 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2068; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 449,8 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2065; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 451 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2067; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 434,5 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2061. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5522 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественной застройки, кадастровый номер: 48:20:0035102:89, с адресными ориентирами: Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7, договор аренды земельного участка от 16.10.2012 на 49 летМоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7

    Номер извещения

    ГП144714

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Здание (здание гаража), назначение: нежилое, общей площадью 127,7 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2068; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 449,8 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2065; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 451 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2067; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 434,5 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2061. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5522 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественной застройки, кадастровый номер: 48:20:0035102:89, с адресными ориентирами: Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7, договор аренды земельного участка от 16.10.2012 на 49 лет

    Начальная цена

    11328120.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 15:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    17.09.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_г._Липецк__Фестивальня_7.docx

    Приложение___1_заявка_на_участие.doc

    Приложение___2_Согласие.doc

    Приложение___3_Сведения_об_участнике_закупки.doc

    Приложение___4_Договор_купли_продажи.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Здание (здание гаража), назначение: нежилое, общей площадью 127,7 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2068; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 449,8 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2065; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 451 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2067; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 434,5 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2061. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5522 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественной застройки, кадастровый номер: 48:20:0035102:89, с адресными ориентирами: Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7, договор аренды земельного участка от 16.10.2012 на 49 лет

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ширшов Владимир Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Ширшов Владимир Владимирович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещению

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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