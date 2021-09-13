www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7
Номер извещения
ГП144714
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание (здание гаража), назначение: нежилое, общей площадью 127,7 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2068; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 449,8 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2065; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 451 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2067; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 434,5 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2061. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5522 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественной застройки, кадастровый номер: 48:20:0035102:89, с адресными ориентирами: Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7, договор аренды земельного участка от 16.10.2012 на 49 лет
Начальная цена
11328120.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 15:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.09.2021 18:00
Дата и время проведения
17.09.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Здание (здание гаража), назначение: нежилое, общей площадью 127,7 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2068; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 449,8 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2065; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 451 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2067; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 434,5 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2061. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5522 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественной застройки, кадастровый номер: 48:20:0035102:89, с адресными ориентирами: Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7, договор аренды земельного участка от 16.10.2012 на 49 лет
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ширшов Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ширшов Владимир Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.