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    Главная / Торги / переносной рентгеновский аппарат (направленный) постоянного действия РПД-250С или эквивалент

    переносной рентгеновский аппарат (направленный) постоянного действия РПД-250С или эквивалент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594194Дата и время окончания срока приема заявок Переносной рентгеновский аппарат (направленный) постоянного действия РПД-250С или эквивалентСимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110594194

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    переносной рентгеновский аппарат (направленный) постоянного действия РПД-250С или эквивалент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 16:03

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    АД_поставка_рентгеновский_аппарат.docx

    договор.doc

    Раздел_4_Расчет_НМЦД.xlsx

    Протокол___444_эа.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    korobova@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коробова Анастасия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Переносной рентгеновский аппарат (направленный) постоянного действия РПД-250С или эквивалент

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594194Подведение итогов не позднее Переносной рентгеновский аппарат (направленный) постоянного действия РПД-250С или эквивалентСимферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Переносной рентгеновский аппарат (направленный) постоянного действия РПД-250С или эквивалент

    Начальная цена

    1 999 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с договором

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с договоромРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с договором

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.172

    Аппараты универсальные радиационные

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032670/name/61409f45136772.20628184

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "переносной рентгеновский аппарат (направленный) постоянного действия РПД-250С или эквивалент"

    Кол-во: 1.00000

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