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    Главная / Торги / закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219Б

    закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219Б

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 08:3020.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144711Дата и время окончания срока приема заявок закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219БКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144711

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    извещение 28/08

    Наименование закупки

    закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219Б

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ__28_08_на_цирконовое_покрытие_от_27.08.21.pdf

    СОБСТВЕННИКИ.XLSX

    Запрос_данных_по_Бенефициарам.pdf

    ГП144711_итого.протокол_цирконовое_покрытие.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-81-96

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Olga.Gavrilova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219Б

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 08:30 GMT +320.09.2021 08:3020.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144711Дата и время окончания срока приема заявок закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219БКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2021 08:3020.09.2021 08:3020.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144711Дата и время вскрытия заявок закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219БКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 17:0020.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144711Подведение итогов не позднее закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219БКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219Б

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 тонн ( 5 тонн в сентябре, 5 тонн в последней декаде ноября

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №2601Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    желательно 60 кал. дней по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    23.20.12.190

    Изделия огнеупорные прочие, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037255/name/61489af9b441e5.05985413

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покрытие антипригарное цирконовое ZIRKOFLUID 1219Б"

    Кол-во: 10

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