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Номер извещения
ГП144711
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219Б
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.08.2021 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-96
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Olga.Gavrilova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219Б
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2021 08:30 GMT +320.09.2021 08:3020.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144711Дата и время окончания срока приема заявок закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219БКолпино
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2021 08:3020.09.2021 08:3020.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144711Дата и время вскрытия заявок закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219БКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Покрытия антипригарного цирконового ZIRKOFLUID 1219Б
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 тонн ( 5 тонн в сентябре, 5 тонн в последней декаде ноября
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №2601Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
23.20.12.190
Документация лота
Кол-во: 10
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