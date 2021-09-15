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Номер извещения
ГП144716
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по проекту «Разработка и внедрение единой концепции управления корпоративной НСИ». Фаза 2 – «Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11458
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
andrey.betev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бетев Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по проекту «Разработка и внедрение единой концепции управления корпоративной НСИ». Фаза 2 – «Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 18:00 GMT +315.09.2021 18:0015.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144716Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проекту «Разработка и внедрение единой концепции управления корпоративной НСИ». Фаза 2 – «Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией»Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2021 18:0015.09.2021 18:0015.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144716Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проекту «Разработка и внедрение единой концепции управления корпоративной НСИ». Фаза 2 – «Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией»Москва
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 10:0029.10.2021 10:0029.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144716Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проекту «Разработка и внедрение единой концепции управления корпоративной НСИ». Фаза 2 – «Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией»Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
29.10.202129.10.2021 10:0029.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144716Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проекту «Разработка и внедрение единой концепции управления корпоративной НСИ». Фаза 2 – «Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проекту «Разработка и внедрение единой концепции управления корпоративной НСИ». Фаза 2 – «Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
62
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Документация лота
Кол-во: 1
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