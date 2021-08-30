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Номер извещения
ГП144708
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа лома черных металлов, образовавшегося в результате проведения планового ремонта и разделки вагонов на территории ВРК Купино - сентябрь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 812 332-22-00
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
Sirotin.am@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Сиротин Александр Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Покупатель обязуется принять Товар по категориям, видам, качеству, количеству и оплатить за него определенную Договором цену, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144708Дата и время окончания срока приема заявок По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Покупатель обязуется принять Товар по категориям, видам, качеству, количеству и оплатить за него определенную Договором цену, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.08.2021 09:0031.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144708Подведение итогов не позднее По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Покупатель обязуется принять Товар по категориям, видам, качеству, количеству и оплатить за него определенную Договором цену, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.202131.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144708Подведение итогов не позднее По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Покупатель обязуется принять Товар по категориям, видам, качеству, количеству и оплатить за него определенную Договором цену, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Покупатель обязуется принять Товар по категориям, видам, качеству, количеству и оплатить за него определенную Договором цену, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему.
Начальная цена
1,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Начальная цена указана в Техническом задании.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ВРК КупиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
24
Документация лота
Кол-во: 500
Кол-во: 1500
Кол-во: 60
Кол-во: 220
Кол-во: 260
Кол-во: 80
Кол-во: 40
Кол-во: 160
Кол-во: 500
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