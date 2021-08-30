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    Главная / Торги / Продажа лома черных металлов, образовавшегося в результате проведения планового ремонта и разделки вагонов на территории ВРК Купино - сентябрь

    Продажа лома черных металлов, образовавшегося в результате проведения планового ремонта и разделки вагонов на территории ВРК Купино - сентябрь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144708Дата и время окончания срока приема заявок По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Покупатель обязуется принять Товар по категориям, видам, качеству, количеству и оплатить за него определенную Договором цену, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144708

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа лома черных металлов, образовавшегося в результате проведения планового ремонта и разделки вагонов на территории ВРК Купино - сентябрь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление_.pdf

    ГП144708_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    Sirotin.am@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сиротин Александр Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Покупатель обязуется принять Товар по категориям, видам, качеству, количеству и оплатить за него определенную Договором цену, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144708Дата и время окончания срока приема заявок По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Покупатель обязуется принять Товар по категориям, видам, качеству, количеству и оплатить за него определенную Договором цену, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2021 09:0031.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144708Подведение итогов не позднее По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Покупатель обязуется принять Товар по категориям, видам, качеству, количеству и оплатить за него определенную Договором цену, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202131.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144708Подведение итогов не позднее По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Покупатель обязуется принять Товар по категориям, видам, качеству, количеству и оплатить за него определенную Договором цену, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Покупатель обязуется принять Товар по категориям, видам, качеству, количеству и оплатить за него определенную Договором цену, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему.

    Начальная цена

    1,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Начальная цена указана в Техническом задании.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ВРК КупиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое_задание_ВРК_Купино_27.08.2021.pdf

    27.08.2021

    Шаблон договора

    27.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040798/name/614c85ff588a22.49739668

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 3"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 220

    "Позиция 5"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 260

    "Позиция 6"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 160

    "Позиция 9"

    "ООО "Вагоноремонтная компания "Купино" (Новосибирская обл., г. Купино)"

    Кол-во: 500

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