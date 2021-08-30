Лот 1

По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю лом черных металлов: • образовавшийся в результате проведения планового ремонта собственных и арендованных вагонов Продавца в Вагоноремонтных Депо, на предприятиях и заводах, именуемый далее «Товар»; • образовавшийся в результате разделки вагонов собственности Продавца, которые подлежат исключению из инвентарного парка в виду окончания срока службы и невозможности их дальнейшей эксплуатации, именуемый далее «Товар» • образовавшийся в результате капитального ремонта колесных пар. Покупатель обязуется принять Товар по категориям, видам, качеству, количеству и оплатить за него определенную Договором цену, в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре и Дополнительных соглашениях к нему.