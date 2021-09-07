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    Главная / Торги / Поставка станков колонно-сверлильных

    Поставка станков колонно-сверлильных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594072Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станков колонно-сверлильныхСимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110594072

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка станков колонно-сверлильных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 15:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Расч_т_НМЦД.xlsx

    АД_Станки.docx

    Договор_1_этап.doc

    станки_колонно_сверлильные_ИТОГИ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    pradid@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прадид Юрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка станков колонно-сверлильных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594072Подведение итогов не позднее Поставка станков колонно-сверлильныхСимферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка станков колонно-сверлильных

    Начальная цена

    1 700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    28.41.22.110

    Станки сверлильные металлорежущие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41.1

    Производство металлообрабатывающих станков

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036517/name/61482e0808f8a1.31486469

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка станков колонно-сверлильных"

    Кол-во: 2.00000

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