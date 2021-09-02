Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка стальной литейной посуды (поддоны, изложницы) по чертежам ,техническим требованиям ООО "ОМЗ Спецсталь" (с доставкой) Наличие термической и механической обработки согласно тех документации.

    Закупка стальной литейной посуды (поддоны, изложницы) по чертежам ,техническим требованиям ООО "ОМЗ Спецсталь" (с доставкой) Наличие термической и механической обработки согласно тех документации.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 18:0002.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144717Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144717

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    б/н

    Наименование закупки

    Закупка стальной литейной посуды (поддоны, изложницы) по чертежам ,техническим требованиям ООО "ОМЗ Спецсталь" (с доставкой) Наличие термической и механической обработки согласно тех документации.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 15:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТТ_по_лит._посуде.pdf

    ТУ_для_стальных_отливок.pdf

    Запрос_1.doc

    чертежи.zip

    ГП144717_second_parts_protocol___.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7559

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Ugnich@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Угнич Юлия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тмц

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 18:00 GMT +302.09.2021 18:0002.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144717Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 18:0002.09.2021 18:0002.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144717Дата и время вскрытия заявок поставка тмцКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144717Подведение итогов не позднее поставка тмцКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тмц

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    лот1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течении 90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.50.130

    Поддоны литейные

    28.91.11.130

    Изложницы для металлургического производства

    24.52.1

    Услуги по литью стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044808/name/61541c16402a07.62669373

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Надставка"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП202006
    Приобретение оргтехники для ООО «УК «Колмар» по заявке №40227
    Приобретение оргтехники для ООО «УК «Колмар» по заявке №40227
    594656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087840
    Поставка кабеля КПГУ, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП594647)
    Поставка кабеля КПГУ, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП594647)
    594647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 160 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087837
    Поставка свинцово-кислотных герметизированных необслуживаемых аккумуляторных батарей серии "GFM" технологии AMG, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП594652)
    Поставка свинцово-кислотных герметизированных необслуживаемых аккумуляторных батарей серии...
    594652
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    420 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148054
    поставка Металлопроката по БП2022г
    поставка Металлопроката по БП2022г
    580334
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211077830
    Поставка ГРПШ
    Поставка ГРПШ
    593124
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 786 516
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП123863
    2750/16.11.21/КО/Э Оказание услуг по обследованию линейно-кабельных сооружений связи(колодцы связи, кабельные подходы)
    2750/16.11.21/КО/Э Оказание услуг по обследованию линейно-кабельных сооружений связи(колодцы...
    562233
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    679 826
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202005
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (Тайрику-Игирма Групп)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594649
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211047438
    Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил
    Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил
    588395
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 035 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить