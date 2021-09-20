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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 508

    Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 508

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 10:3020.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144700Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 508СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144700

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 508

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___264_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 508

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 10:30 GMT +320.09.2021 10:3020.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144700Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 508Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    20.09.2021 10:3020.09.2021 10:3020.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144700Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 508Самара

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 15:0024.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144700Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 508Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144700Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 508Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 508

    Начальная цена

    892 201,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка продукции осуществляется партиями на основании поданных заявок Покупателя по адресу: Самарская обл. г. Самара, ул. Авроры 114 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставляемого Товара по настоящему договору, производится следующим образом: в течение 120 календарных дней, но не ранее чем через 45 календарных дней с момента подписания товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счет-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    28.2

    Машины и оборудование общего назначения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040356/name/614c48321ae329.51750451

    23.09.2021

    Проект договора

    07.09.2021

    Закупочная документация

    07.09.2021

    Техническое задание

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 508"

    Кол-во:

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