"Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 508"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставляемого Товара по настоящему договору, производится следующим образом: в течение 120 календарных дней, но не ранее чем через 45 календарных дней с момента подписания товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счет-фактуры