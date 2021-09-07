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Номер извещения
ГП144704
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп листового проката ПВ510 ст3сп, проект ООО ИЗП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 912 624-47-04
Факс
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Адрес электронной почты
nazarchuk@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назарчук Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Закуп листового проката ПВ510 ст3сп, проект ООО ИЗП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 08:30 GMT +307.09.2021 08:3007.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144704Дата и время окончания срока приема заявок Закуп листового проката ПВ510 ст3сп, проект ООО ИЗПЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 08:3007.09.2021 08:3007.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144704Дата и время вскрытия заявок Закуп листового проката ПВ510 ст3сп, проект ООО ИЗПЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 15:3030.09.2021 15:3030.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144704Подведение итогов не позднее Закуп листового проката ПВ510 ст3сп, проект ООО ИЗПЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп листового проката ПВ510 ст3сп, проект ООО ИЗП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке 7 770 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
427626, Удмуртская республика, г.Глазов, Химмашевское шоссе, 9, DDPРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Кол-во: 8
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