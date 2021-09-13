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    Главная / Торги / Многоуровневые конструкции

    Многоуровневые конструкции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 11:5913.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593995Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стеллажей передвижных150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593995

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    010-21

    Наименование закупки

    Многоуровневые конструкции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание__010_21.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__010_21.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__010_21.docx

    Коммерческое_предложение__010_21.xlsx

    ПД_поставки_товара__010_21.doc

    Итоговый_протокол__010_21.pdf

    Итоговый_протокол__010_21.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯРГАЗСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО ЯРГАЗСЕРВИС

    Юридический адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Почтовый адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Контактный телефон

    +7 4852 40-26-24

    Факс

    Адрес электронной почты

    netrusov-av@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нетрусов Антон Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стеллажей передвижных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 11:59 GMT +313.09.2021 11:5913.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593995Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стеллажей передвижных150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 11:5913.09.2021 11:5913.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593995Дата и время вскрытия заявок Поставка стеллажей передвижных150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 12:0015.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593995Подведение итогов не позднее Поставка стеллажей передвижных150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593995Подведение итогов не позднее Поставка стеллажей передвижных150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеллажей передвижных

    Начальная цена

    1 073 380,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯРГАЗСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО ЯРГАЗСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035007/name/61441c6f543f02.14001584

    17.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034289/name/6143085be38605.11164511

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 14.00000

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