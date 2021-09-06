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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, р-н. Мишкинский, с. Мишкино, ул. Северная, д. 30
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Башкортостан, р-н. Мишкинский, с. Мишкино, ул. Северная, д. 30
Номер извещения
ГП144699
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здание (Нежилое здание, Административное здание РОСТО (ДОСААФ)) назначение: нежилое, общей площадью 98,5 кв. м, кадастровый номер: 02:39:081121:127, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 28.10.2004 сделана запись регистрации 02-01/56-1/2004-53 (далее – Здание). Здание расположено на земельном участке общей площадью 2454 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: размещение производственного здания, кадастровый номер: 02:39:081121:16 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования Мишкинский сельсовет Мишкинского района РБ в пользование Местного отделения ДОСААФ России Мишкинского района Республики Башкортостан по договору аренды земельного участка от 25.08.2004 № 17 сроком на 40 лет, о чем в ЕГРН 20.09.2004 сделана запись регистрации № 02-01/56-1/2004-461.
Начальная цена
920974.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 15:21 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.09.2021 14:00
Дата и время проведения
10.09.2021 13:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
согласно конкурсной документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 377
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ширшов Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Департамент имущественных отношений
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно извещению о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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