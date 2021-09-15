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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Воронежская область, р-н Эртильский, г. Эртиль, пер. Садовый, д. 22
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Воронежская область, р-н Эртильский, г. Эртиль, пер. Садовый, д. 22
Номер извещения
ГП144697
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
здание (Нежилое здание, ДОСААФ), общей площадью 409 кв. м, кадастровый номер: 36:32:0100064:176 (далее – Здание 1), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 23.06.2011 сделана запись регистрации № 36-36-33/001/2011-268; здание (Нежилое здание, Гараж), общей площадью 153,7 кв. м, кадастровый номер: 36:32:0100064:175 (далее – Здание 2), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 19.07.2012 сделана запись регистрации № 36-36-33/004/2012-615; земельный участок общей площадью 1343 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, кадастровый номер: 36:32:0100064:140, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 18.06.2013 сделана запись регистрации № 36-36-33/002/2013-693.
Начальная цена
2551162.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 15:20 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.2021 18:00
Дата и время проведения
20.09.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ширшов Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ширшов Владимир Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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