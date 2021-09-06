Предмет договора

здание (нежилое, Спортивно-технический клуб), общей площадью 257,3 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 37:08:050502:51, расположенное по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н., г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 9, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 09.08.2011 сделана запись регистрации № 37-37-04/030/2011-580; здание (нежилое, Гаражи), общей площадью 331,7 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 37:08:050502:52, расположенное по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н., г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 9, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 22.05.2011 сделана запись регистрации № 37-37-04/030/2011-308 (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке общей площадью 4831 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под учебную площадку, кадастровый номер: 37:08:050502:37, с адресными ориентирами: Ивановская область, Комсомольский р-н., Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 9 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Администрацией Комсомольского муниципального района Ивановской области в пользование МОООГО ДОСААФ России Комсомольского района Ивановской области по договору аренды земельного участка от 11.10.2011№ 46-2011 сроком на 49 лет