Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводом с выполнением пуско-наладочных работ оборудования и проведением инструктажа персонала.

    поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводом с выполнением пуско-наладочных работ оборудования и проведением инструктажа персонала.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593992Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводомМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593992

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводом с выполнением пуско-наладочных работ оборудования и проведением инструктажа персонала.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    27.08.2021 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация_.docx

    32110593992_02_259_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    mmzavangard18@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любезная Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 10:00 GMT +313.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593992Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводомМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 10:00GMT +313.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593992Дата и время вскрытия заявок Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводомМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.09.202123.09.2021 16:0023.09.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110593992Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводомМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 16:0030.09.2021 16:0030.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593992Подведение итогов не позднее Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводомМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 16:0030.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593992Подведение итогов не позднее Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводомМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводом

    Начальная цена

    2 737 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038292/name/6149cd659d5383.68204038

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 2.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211068296
    Компрессор
    Компрессор
    591686
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 924 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО НПП КВАНТ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211060027
    Поставка винтовых компрессоров
    Поставка винтовых компрессоров
    590484
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    523 288
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Продажа без объявления цены № ГП013186
    Компрессор винтовой Aerzen VML60
    Компрессор винтовой Aerzen VML60
    308761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.01.2021 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    Начало приема заявок:
    17.01.2020 г., 08:50
    Дата аукциона:
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить