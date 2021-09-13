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Номер извещения
32110593992
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводом с выполнением пуско-наладочных работ оборудования и проведением инструктажа персонала.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
27.08.2021 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Любезная Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 10:00 GMT +313.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593992Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводомМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2021 10:00GMT +313.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593992Дата и время вскрытия заявок Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводомМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.09.202123.09.2021 16:0023.09.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110593992Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводомМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 16:0030.09.2021 16:0030.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593992Подведение итогов не позднее Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводомМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воздушных винтовых маслонаполненных компрессоров с прямым приводом
Начальная цена
2 737 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
28.13.28.000
28.13
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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