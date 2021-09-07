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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Брянская область, р-н Дятьковский, г. Дятьково, ул. Вокзальная, д. 1

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Брянская область, р-н Дятьковский, г. Дятьково, ул. Вокзальная, д. 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144693Дата и время окончания срока приема заявок Здание с гаражом, назначение: нежилое, общей площадью 656,5 кв.м, инвентарный номер: 1805, этажность: 2, кадастровый номер: 32:29:0010310:56. Здание расположено на земельном участке общей площадью 2383 кв. м, предоставленном на праве аренды, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации здания спортивно-технического клуба, кадастровый номер: 32:29:0010310:10МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Брянская область, р-н Дятьковский, г. Дятьково, ул. Вокзальная, д. 1

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Брянская область, р-н Дятьковский, г. Дятьково, ул. Вокзальная, д. 1

    Номер извещения

    ГП144693

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Здание с гаражом, назначение: нежилое, общей площадью 656,5 кв.м, инвентарный номер: 1805, этажность: 2, кадастровый номер: 32:29:0010310:56. Здание расположено на земельном участке общей площадью 2383 кв. м, предоставленном на праве аренды, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации здания спортивно-технического клуба, кадастровый номер: 32:29:0010310:10

    Начальная цена

    1685000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 15:15 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    13.09.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    извещение_повышение_брянская_область_дятьково__1_.docx

    заявка на участие

    согласие на обработку ПД

    образец ДКП

    сведения об участнике

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    согласно конкурсной документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ширшов Владимир Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Ширшов Владимир Владимирович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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