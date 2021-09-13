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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу по приобретению неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментными скважинами» с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для ООО «Газпромнефть-Заполярье»

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу по приобретению неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментными скважинами» с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для ООО «Газпромнефть-Заполярье»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003148Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментнг. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003148

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0078577-370-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу по приобретению неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментными скважинами» с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для ООО «Газпромнефть-Заполярье»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

    Юридический адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Почтовый адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4735

    Адрес электронной почты

    RC_UOP@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Никита Андреевич

    Место рассмотрения заявок

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментн

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 11:00 GMT +313.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003148Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментнг. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментн

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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