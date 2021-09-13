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Номер извещения
АП003148
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу по приобретению неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментными скважинами» с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для ООО «Газпромнефть-Заполярье»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4735
Адрес электронной почты
RC_UOP@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалов Никита Андреевич
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
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Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментн
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 11:00 GMT +313.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003148Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментнг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментн
Официальный сайт, на котором размещена документация
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