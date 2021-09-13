Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу по приобретению неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментными скважинами» с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для ООО «Газпромнефть-Заполярье»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003148 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0078577-370-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу по приобретению неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментными скважинами» с установкой, настройкой и технической поддержкой ПО для ООО «Газпромнефть-Заполярье» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ Юридический адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Почтовый адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4735 Адрес электронной почты RC_UOP@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Беспалов Никита Андреевич Место рассмотрения заявок г. Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментн Дата и время окончания срока приема заявок 13.09.2021 11:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003148 Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментн г. Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения «Место инженера-разработчика для работы с многосегментн Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт