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Номер извещения
ГП144692
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спецодежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 15:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347801, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ САПРЫГИНА, 1,
Почтовый адрес
347801, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ САПРЫГИНА, 1
Контактный телефон
+7 928 101-31-02
Факс
Адрес электронной почты
saleom@aramid.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аваков Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
Каменск-Шахтинский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 18:00 GMT +307.09.2021 18:0007.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144692Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыКаменск-Шахтинский
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144692Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодеждыКаменск-Шахтинский
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 18:0017.09.2021 18:0017.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144692Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыКаменск-Шахтинский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАМЕНСКВОЛОКНО
Все закупки и тендеры АО КАМЕНСКВОЛОКНО
Адрес местонахождения
347801, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ САПРЫГИНА, 1,
347801, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ САПРЫГИНА, 1
14.12
14.12
Документация лота
Кол-во: 576
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