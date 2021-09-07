Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик обязан предоставить Покупателю, на безвозмездной основе, по адресу г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина д.1, до срока окончания подачи заявок, образцы Товаров в 1 (одном) экземпляре в соответствии с перечнем закупаемых Товаров, в качестве эталона, до полного исполнения всех обязательств по договору, с приложением: - описи предоставляемых образцов, заверенной подписью и печатью участника (при наличии); - заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении специальной одежды, специальной обуви или других средств индивидуальной защиты (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии); - сертификатов (декларации) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878 (в действующей редакции) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии).