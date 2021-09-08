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    Главная / Торги / Редуктора, муфты, крюк.

    Редуктора, муфты, крюк.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 18:0008.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144702Дата и время окончания срока приема заявок Редуктора, муфты, крюк по графику поставки в приложенном файлеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144702

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    31

    Наименование закупки

    Редуктора, муфты, крюк.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_заявки_для_процедуры_Редуктора.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Юридический адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Почтовый адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Контактный телефон

    +7 906 037-91-79

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.zykin@aofort.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зыкин Алексей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Редуктора, муфты, крюк по графику поставки в приложенном файле

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 18:00 GMT +308.09.2021 18:0008.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144702Дата и время окончания срока приема заявок Редуктора, муфты, крюк по графику поставки в приложенном файлеМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 18:0015.09.2021 18:0015.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144702Подведение итогов не позднее Редуктора, муфты, крюк по графику поставки в приложенном файлеМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 18:0015.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144702Подведение итогов не позднее Редуктора, муфты, крюк по графику поставки в приложенном файлеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Редуктора, муфты, крюк по графику поставки в приложенном файле

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, дом 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Наиболее предпочтительный порядок оплаты - отсрочка от 30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Адрес местонахождения

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Классификатор ОКПД2

    28.15.26.120

    Муфты механические управляемые

    28.15.24.111

    Редукторы цилиндрические

    28.15.24.114

    Редукторы червячные

    28.15.24.119

    Редукторы и передачи зубчатые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотор-редуктор G6.2A ARC160S4, 5,5 кВт, 380В, 50 Гц, 1480/103 об/мин, передаточное число 14,4, максимальный момент 1512 Нм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Редуктор планетарный 313R3-107-FP-P180-BO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Редуктор РК 600-40-22М-У2-48"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Редуктор A80 ADE80TD-DI,0-110-0-281 (DEMAG, германия)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Редуктор планетарный HG 2NJ OND-90S4, 1,1 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Муфта зубчатая МЗ-8 ГОСТ 5006-94"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Муфта зубчатая МЗ-8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Редуктор Ц2- 400-20-21Ц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "РЕДУКТОР ВК-475 ч. 20523"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Мотор-редуктор МЧ 100-22-52-К-4-1-2-У3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Редуктор Ц2-400-31,5-12Ц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Редуктор ВК-550-17,72-33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Редуктор 2Ч-63-50-51-2-2-У3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Редуктор 1Ц2У-250-10,78-21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Муфта зубчатая МЗ-3 ГОСТ 5006-94"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Редуктор ВК-475-20-33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Муфта МЗ-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Мотор-редуктор конический Sew-Eurodrive K77 DRS132M4BE11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Муфта зубчатая МЗ-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Пружина тормоза ТКП-600"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Мотор-редуктор 1МЦ2С - 125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "муфта М3-4 ГОСТ 5006-94"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "(900) Ведущая шестерня для мотор-редуктора Getriebebau NORD GmbH & Co. KG SK4282AFBH-112 M/4 Bre 60 HL TFF, согласно PL1021 " Каталог запасных частей для цилиндрических редукторов с параллельными валами" - стр 4-5 № 900"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Крюк Q - 5тн черт.КР 575 00 000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Заготовка крюка 14А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Заготовка крюка 11Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Мотор-редуктор планетарный Numtec Interstahl GmbH 015067"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Муфта зубчатая №7 5006-94"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Редуктор подъема скребка шлаковоза SVAI SJ200 B RVI Vers.2 C400 MB NF B TYPE B ROTATING SCREW Tr70x12, i=7:2, STROKE 1,71 мм/Rotation Fmax=100,000N, BELLOWS B WORKING STROKE 400 мм SCREW END WITH THREAD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Мотор-редуктор МЧ-80-112-53-3-У3, ТУ У 29.1-24587406.003-2003"

    Кол-во: 1

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