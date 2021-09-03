2021/65 на выполнение работ по монтажу СКС на объекте ПАО КБ УБРиР по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 51

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144694 Уникальный номер закупки Номер закупки 2021/65 Наименование закупки 2021/65 на выполнение работ по монтажу СКС на объекте ПАО КБ УБРиР по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 51 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР Юридический адрес 620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67, Почтовый адрес 620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67 Контактный телефон 343229-78-29 Факс {} Адрес электронной почты loseva@ubrr.ru Ф.И.О. контактного лица Лосева Анна Леонидовна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru