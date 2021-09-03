www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144694
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2021/65 на выполнение работ по монтажу СКС на объекте ПАО КБ УБРиР по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 51
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
343229-78-29
Факс
{}
Адрес электронной почты
loseva@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по монтажу СКС на объекте ПАО КБ УБРиР по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 51
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 21:00 GMT +303.09.2021 21:0003.09.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144694Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу СКС на объекте ПАО КБ УБРиР по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 51Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 21:0003.09.2021 21:0003.09.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144694Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу СКС на объекте ПАО КБ УБРиР по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 51Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.09.2021 15:0022.09.2021 15:0022.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144694Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу СКС на объекте ПАО КБ УБРиР по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 51Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу СКС на объекте ПАО КБ УБРиР по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 51
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТД 2021/65
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТД 2021/65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
43
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.