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Номер извещения
32110594347
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на объектах ТЭК ГУП РК «Черноморнефтегаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
27.08.2021 16:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Почтовый адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Контактный телефон
+7 365 266-78-00
Факс
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Адрес электронной почты
pradid@chernomorneftegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прадид Юрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Симферополь
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Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на объектах ТЭК ГУП РК «Черноморнефтегаз»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на объектах ТЭК ГУП РК «Черноморнефтегаз»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
----
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
43.21.10.140
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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