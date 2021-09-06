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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на объектах ТЭК ГУП РК «Черноморнефтегаз»

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на объектах ТЭК ГУП РК «Черноморнефтегаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110594347Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на объектах ТЭК ГУП РК «Черноморнефтегаз»СимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110594347

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на объектах ТЭК ГУП РК «Черноморнефтегаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 16:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ПКО.docx

    Документация__ПКО_по_созданию_КИТСО_на_УПХГ_ГУП_РК_Черноморнефтегаз__2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    pradid@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прадид Юрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на объектах ТЭК ГУП РК «Черноморнефтегаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110594347Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на объектах ТЭК ГУП РК «Черноморнефтегаз»Симферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны (КИТСО) на объектах ТЭК ГУП РК «Черноморнефтегаз»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ----

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ----Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ----

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.140

    Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ КОМПЛЕКСА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ (КИТСО) НА ОБЪЕКТЕ ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»"

    Кол-во: 1.00000

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