Предварительный квалификационного отбор, проводимый в целях выбора поставщиков/ подрядчиков/ исполнителей, обладающих достаточной квалификацией для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказание услуг по проектированию, демонтажу, монтажу, пуско-наладке и техническому обслуживанию систем противопожарной защиты на базе программно-аппаратных комплексов ИСО «Орион», Esser by Honeywell (систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматических установок пожаротушения) в г. Москва и Московской области для нужд Банка ГПБ (АО)