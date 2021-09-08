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Номер извещения
32110593941
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка воздушных фильтров карманного и кассетного типов для филиала АО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.08.2021 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5
Почтовый адрес
194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А
Контактный телефон
+7 812 383-79-83
Факс
+7 812 331-61-00
Адрес электронной почты
hermes@eoss.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голубева Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, ул. Шателена д.7
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка воздушных фильтров карманного и кассетного типов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 10:00 GMT +308.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593941Дата и время окончания срока приема заявок Закупка воздушных фильтров карманного и кассетного типовСанкт-Петербург, ул. Шателена д.7
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593941Дата и время вскрытия заявок Закупка воздушных фильтров карманного и кассетного типовСанкт-Петербург, ул. Шателена д.7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка воздушных фильтров карманного и кассетного типов
Начальная цена
275 916,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением 3 к указанию о проведении запроса котировок в электронной форме (техническое задание).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
28.25.14.111
28.25
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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