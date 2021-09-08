Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка воздушных фильтров карманного и кассетного типов для филиала АО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Поставка воздушных фильтров карманного и кассетного типов для филиала АО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593941Дата и время окончания срока приема заявок Закупка воздушных фильтров карманного и кассетного типовСанкт-Петербург, ул. Шателена д.7Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593941

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    11/2021

    Наименование закупки

    Поставка воздушных фильтров карманного и кассетного типов для филиала АО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.rar

    Итоговый_протокол_фильтры.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Научно-проектный Центр оптоэлектронных комплексов наблюдения
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    Почтовый адрес

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Контактный телефон

    +7 812 383-79-83

    Факс

    +7 812 331-61-00

    Адрес электронной почты

    hermes@eoss.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубева Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, ул. Шателена д.7

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка воздушных фильтров карманного и кассетного типов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 10:00 GMT +308.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593941Дата и время окончания срока приема заявок Закупка воздушных фильтров карманного и кассетного типовСанкт-Петербург, ул. Шателена д.7

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593941Дата и время вскрытия заявок Закупка воздушных фильтров карманного и кассетного типовСанкт-Петербург, ул. Шателена д.7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593941Подведение итогов не позднее Закупка воздушных фильтров карманного и кассетного типовСанкт-Петербург, ул. Шателена д.7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка воздушных фильтров карманного и кассетного типов

    Начальная цена

    275 916,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением 3 к указанию о проведении запроса котировок в электронной форме (техническое задание).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета. Оплата осуществляется Заказчиком путем авансирования в размере 50 % от суммы договора в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора. Окончательный расчет в размере 50 % от суммы договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания товарной накладной (ф.ТОРГ-12) или УПД на товар.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14.111

    Фильтры для очистки воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028644/name/6139b2c6a28a85.01248182

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП225499
    Картриджи фильтров Ceccato
    Картриджи фильтров Ceccato
    591409
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить