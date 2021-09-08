Поставка воздушных фильтров карманного и кассетного типов для филиала АО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета. Оплата осуществляется Заказчиком путем авансирования в размере 50 % от суммы договора в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора. Окончательный расчет в размере 50 % от суммы договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания товарной накладной (ф.ТОРГ-12) или УПД на товар.