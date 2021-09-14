аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26Б и Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26В

Предмет договора

здание (Нежилое здание, Здание), общей площадью 85,6 кв. м, кадастровый номер: 40:23:070207:140, расположено по адресу: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26Б, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России; земельный участок общей площадью 159 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение нежилого здания, кадастровый номер: 40:23:070207:73, с адресными ориентирами: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26Б, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России; земельный участок общей площадью 200 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и эксплуатации гаража, кадастровый номер: 40:23:070207:115, с адресными ориентирами: Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26В принадлежит на праве собственности ДОСААФ России