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    Главная / Торги / Дизельный компрессор

    Дизельный компрессор

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 11:5913.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593920Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного компрессора150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593920

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    008-21

    Наименование закупки

    Дизельный компрессор

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__008_21.rtf

    Итоговый_протокол__008_21.pdf

    Коммерческое_предложение__008_21.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__008_21.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__008_21.docx

    ПД_поставки_товара__008_21.doc

    Техническое_задание__008_21.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯРГАЗСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО ЯРГАЗСЕРВИС

    Юридический адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Почтовый адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Контактный телефон

    +7 4852 40-26-24

    Факс

    Адрес электронной почты

    netrusov-av@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нетрусов Антон Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дизельного компрессора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 11:59 GMT +313.09.2021 11:5913.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593920Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного компрессора150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593920Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельного компрессора150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 12:0015.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593920Подведение итогов не позднее Поставка дизельного компрессора150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593920Подведение итогов не позднее Поставка дизельного компрессора150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизельного компрессора

    Начальная цена

    1 370 610,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯРГАЗСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО ЯРГАЗСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Классификатор ОКПД2

    42.22.13

    Электростанции

    Классификатор ОКВЭД2

    42.22

    Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032484/name/614089e050b3f2.04115658

    15.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033481/name/6141d9b42f7793.38121768

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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