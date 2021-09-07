Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки продукции на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика.; единоразовая поставка; Сроки поставки и доставки продукции: все обязательства Поставщика по поставке Покупателю должны быть исполнены в соответствии со спецификацией — до 30.12.2021г. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя — обязательно.