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    Главная / Торги / Поставка пневматического инструмента

    Поставка пневматического инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596792Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пневматического инструмента620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110596792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    542/59-А (СМСП)

    Наименование закупки

    Поставка пневматического инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 13:17

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Проект договора

    Извещение

    Закупочная документация

    32110596792_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пневматического инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 16:0020.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596792Подведение итогов не позднее Поставка пневматического инструмента620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пневматического инструмента

    Начальная цена

    1 524 493,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    11 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18, инструментальный отдел №59.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки продукции на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика.; единоразовая поставка; Сроки поставки и доставки продукции: все обязательства Поставщика по поставке Покупателю должны быть исполнены в соответствии со спецификацией — до 30.12.2021г. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя — обязательно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.24.12.110

    Инструменты ручные пневматические

    Классификатор ОКВЭД2

    28.24

    Производство ручных инструментов с механизированным приводом

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027741/name/61388585590767.63426590

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пневматическая дрель 0,4 л.е. (20000 об/мин) Dynabrade 52836"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Машинка для точечной шлифовки Dynabrade 57910"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Орбитальная полировальная машинка Dynabrade 69550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Орбитальная шлифовальная машинка 1,3 л.е. Dynabrade 52760"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Орбитально-экцентриковая машинка Dynabrade 57572"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Ленточная шлифмашинка Dynabrade 52900"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Борфреза карандашного типа Dynabrade 51704"

    Кол-во: 4

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