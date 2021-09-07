Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика - 100% в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента перехода права собственности на Товар и выставления счета-фактуры.Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ к евро на день оплаты.; Однократная поставка; Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до 31.12.2021г. включительно.