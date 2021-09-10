Лот 1

МИ №106/МИ - Вода питьевая бутилированная для нужд филиала АО «Газэнергосервис» - завод «Турборемонт» и конструкторско-технологического отдела АО «Газэнергосервис» для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)