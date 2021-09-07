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    Главная / Торги / Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)

    Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144720Дата и время окончания срока приема заявок Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144720

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 16:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Т001133_Извещение.docx

    Т001133_Приложение_1_к_ТЗ.docx

    Т001133_ТЗ.pdf

    Приложение_2_Форма_технического_предложения.docx

    Приложение_3_Форма_коммерческого_предложения.docx

    Приложение_4_Cписок_документов.docx

    ГП144720_Т001133_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    lzaykina@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайкина Людмила Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 12:00 GMT +307.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144720Дата и время окончания срока приема заявок Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 12:0007.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144720Дата и время вскрытия заявок Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 23:5924.09.2021 23:5924.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144720Подведение итогов не позднее Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 23:5924.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144720Подведение итогов не позднее Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33

    Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1057340/name/6167ede2573791.87284097

    21.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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