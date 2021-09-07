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Номер извещения
ГП144720
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 16:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Почтовый адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
Адрес электронной почты
lzaykina@gpm-partner.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайкина Людмила Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 12:00 GMT +307.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144720Дата и время окончания срока приема заявок Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 12:0007.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144720Дата и время вскрытия заявок Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 23:5924.09.2021 23:5924.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144720Подведение итогов не позднее Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т001133 Закупка телевизионного оборудования (микрокамеры DreamCheap в комплекте)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПМ ПАРТНЕР
Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
26.40.33
Документация лота
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