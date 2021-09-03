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    Главная / Торги / Поставка шаровых кранов

    Поставка шаровых кранов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144688Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шаровых крановВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144688

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шаровых кранов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Малая закупка

    Дата публикации

    27.08.2021 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__1_Форма_заявки.doc

    Приложение__2_Анкета.docx

    Приложение__3_Техническое_задание..doc

    Приложение__4_Проект_договора..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
    Все закупки и тендеры КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

    Юридический адрес

    400066, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, 16а, Порт-Саида

    Почтовый адрес

    400066, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, 16а, Порт-Саида

    Контактный телефон

    +7 442 99-02942 доб. 991

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    e.akimova@teplovolgograd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шаровых кранов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144688Подведение итогов не позднее Поставка шаровых крановВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шаровых кранов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
    Все закупки и тендеры КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

    Адрес местонахождения

    400066, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, 16а, Порт-Саида

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.131

    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кран шаровой"

    Кол-во: 28

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