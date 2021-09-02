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Номер извещения
ГП144691
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+49 5645 016 02 доб. 466
Факс
--
Адрес электронной почты
dm.volodin@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Володин Дмитрий Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144691Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2021 17:0020.09.2021 17:0020.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144691Подведение итогов не позднее Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Геологическая улица, 2 Грузополучатель: АО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ» для ООО «ГАС»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
29.32.30.390
Документация лота
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 16
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 24
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 48
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Кол-во: 40
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Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 24
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Кол-во: 6
Кол-во: 18
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
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Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 18
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 6
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 60
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 20
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