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    Главная / Торги / Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)

    Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144691Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144691

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2108-19/СТНГ

    Наименование закупки

    Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___СТНГ_ЗКП_РАМКА__c_ОБС.DOCX

    Извещение_2108_19СТНГ.DOCX

    Проект_Договора_поставки.docx

    Проект_Договора_хранения.doc

    Техническое_задание.pdf

    Форма_КП_2108_19СТНГ_Запчасти_автомобильных_шин_для_ДСТ.XLSX

    Протокол_ГП144691.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +49 5645 016 02 доб. 466

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dm.volodin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Володин Дмитрий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144691Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 17:0020.09.2021 17:0020.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144691Подведение итогов не позднее Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 17:0020.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144691Подведение итогов не позднее Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для NIVA Chevrolet (базис г. Усть-Кут)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Геологическая улица, 2 Грузополучатель: АО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ» для ООО «ГАС»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123731/name/61c9c61e31acf4.68936466

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Амортизатор зад. ВАЗ 2123 Фенокс г/м"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Амортизатор перед ВАЗ 2123 Нива Шевроле Фенокс"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Бак топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Барабан тормозной"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Башмак натяжителя цепи"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Блок монтажный в сборе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Блок цилиндра переднего тормоза левый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Блок цилиндра переднего тормоза правый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Блок-фара левая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Блок-фара правая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Вал карданный задний"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Вал карданный передний ВАЗ 2121-21213 на шрусах"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Вал карданный промежуточный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Вал распределительный в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Вилка выключения сцепления в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Втулка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Втулка амортизатора перед"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Втулка впускного клапана"

    Кол-во: 24

    "Позиция 19"

    "Втулка выпускного клапана"

    Кол-во: 24

    "Позиция 20"

    "Втулка гидроопоры"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "ВТУЛКА СРЕДНЕЙ ШТАНГИ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 22"

    "Втулка стабилизатора (Нива Шевроле)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 23"

    "Гайка М18x1,5 с пояском"

    Кол-во: 24

    "Позиция 24"

    "Генератор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Глушитель дополнительный с нейтрализатором в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Глушитель основной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Головка блока цилиндров ВАЗ 2123, 21214, 2131 Шевроле-Нива в сборе с клапанами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Датчик кислородный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Датчик положения заслонки"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Датчик фаз"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Диск ведомый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Диск нажимной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Диск переднего тормоза"

    Кол-во: 24

    "Позиция 34"

    "Звездочка вала коленчатого"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Звездочка масляного насоса"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Звездочка распределительного вала"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Клапан впускной"

    Кол-во: 24

    "Позиция 38"

    "Клапан выпускной"

    Кол-во: 24

    "Позиция 39"

    "Кожух наружный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 40"

    "Колодка переднего тормоза"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Колодка тормозная с накладкой задняя"

    Кол-во: 40

    "Позиция 42"

    "Колпачок маслоотражательный клапана"

    Кол-во: 48

    "Позиция 43"

    "Кольцо подшипника"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 40

    "Позиция 45"

    "Коробка передач"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Коробка раздаточная в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Корпус подшипников распредвала"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Кулак поворотный левый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Кулак поворотный правый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "Модуль зажигания"

    Кол-во: 24

    "Позиция 51"

    "Муфта подшипника выключения сцепления в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Натяжитель в сборе"

    Кол-во: 18

    "Позиция 54"

    "Натяжитель цепи гидравлический"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Опора гидравлическая рычага клапана"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Опора шаровая (к-т 4шт) с крепежами"

    Кол-во: 40

    "Позиция 57"

    "Ось верхнего рычага"

    Кол-во: 40

    "Позиция 58"

    "Ось нижнего рычага"

    Кол-во: 40

    "Позиция 59"

    "Патрубок дроссельный в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Подшипник полуоси"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Подшипник ступицы"

    Кол-во: 40

    "Позиция 62"

    "Полуось"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Привод левый (Z=24)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 64"

    "Привод правый (Z=24)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Прокладка ВАЗ-2101 крышки двигателя передней паронит"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Прокладка клапанной крышки"

    Кол-во: 12

    "Позиция 69"

    "Прокладка головки блока цилиндров Chevrolet Niva"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Прокладка поддона"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Пружина задней подвески"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Пружины передние стандартные"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Радиатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Регулятор холостого хода"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "Редуктор заднего моста в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Редуктор переднего моста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Реле"

    Кол-во: 12

    "Позиция 78"

    "Ремень"

    Кол-во: 24

    "Позиция 79"

    "Ремень привода насоса"

    Кол-во: 24

    "Позиция 80"

    "Ручка задней двери (багажника)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 81"

    "Ручка двери левая задняя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 82"

    "Ручка двери правая задняя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 83"

    "Ручка двери правая передняя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 84"

    "Рычаг передней подвески верхний левый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 85"

    "Рычаг передней подвески верхний правый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 86"

    "Рычаг передней подвески нижний левый в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 87"

    "Рычаг передней подвески нижний правый в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 88"

    "Сальник"

    Кол-во: 24

    "Позиция 89"

    "Сальник колен вала передний"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Сальник коленвала задний"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "Сальник левый"

    Кол-во: 24

    "Позиция 92"

    "Сальник полуоси левый"

    Кол-во: 24

    "Позиция 93"

    "Сальник правый"

    Кол-во: 24

    "Позиция 94"

    "Стартер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "стекло ветрового окна"

    Кол-во: 8

    "Позиция 96"

    "Ступица переднего колеса"

    Кол-во: 12

    "Позиция 97"

    "Суппорт переднего тормоза левый в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 98"

    "Суппорт переднего тормоза правый в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Трубка вторичного контура главного цилиндра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Трубка к левому переднему тормозу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Трубка к правому заднему тормозу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Трубка к правому переднему тормозу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Трубка левая к регулятору"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Трубка правая к регулятору"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Тяга левая"

    Кол-во: 18

    "Позиция 106"

    "Тяга правая"

    Кол-во: 18

    "Позиция 107"

    "Тяга средняя"

    Кол-во: 18

    "Позиция 108"

    "Усилитель тормозов с главным цилиндром и бачком"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Успокоитель цепи верхний"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 111"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 112"

    "Форсунка электромагнитная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 113"

    "Хомут"

    Кол-во: 12

    "Позиция 114"

    "цепь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Цилиндр главный гидропривода сцепления"

    Кол-во: 6

    "Позиция 116"

    "Цилиндр колесный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 117"

    "цилиндр колесный заднего тормоза"

    Кол-во: 18

    "Позиция 118"

    "Цилиндр рабочий"

    Кол-во: 18

    "Позиция 119"

    "Цилиндр сцепления рабочий 2101-1602610"

    Кол-во: 18

    "Позиция 120"

    "Цилиндры замков дверей и выключатель зажигания"

    Кол-во: 6

    "Позиция 121"

    "Чехол внутреннего шарнира"

    Кол-во: 24

    "Позиция 122"

    "Чехол наружного шарнира"

    Кол-во: 24

    "Позиция 123"

    "Шарнир внутренний левый в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 124"

    "Шарнир внутренний правый в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 125"

    "Шарнир наружный в сборе"

    Кол-во: 24

    "Позиция 126"

    "Шарнир нижнего рычага"

    Кол-во: 60

    "Позиция 127"

    "Шланг"

    Кол-во: 24

    "Позиция 128"

    "Шланг высокого давления"

    Кол-во: 24

    "Позиция 129"

    "Шланг гибкий заднего тормоза"

    Кол-во: 24

    "Позиция 130"

    "Штанга продольная верхняя с втулками"

    Кол-во: 12

    "Позиция 131"

    "Штанга продольная нижняя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 132"

    "Штанга реактивная ВАЗ-21213 комплект БАЛАКОВОЗАПЧАСТЬ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 133"

    "Электробензонасос"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Электробензонасос с ДУТ в c6ope"

    Кол-во: 6

    "Позиция 135"

    "Электровентилятор отопителя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 136"

    "Электровентиляторы с кожухом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Элемент фильтрующий"

    Кол-во: 20

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    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013246
    Поставка запасных частей для ремонта техники Liebherr для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники Liebherr для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд...
    589324
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013262
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mitsubishi для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mitsubishi для объекта «Харасавэйское ГКМ» для...
    589372
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО МАШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211047953
    на право заключения договора на поставку запасных частей для спецтехники К-702
    на право заключения договора на поставку запасных частей для спецтехники К-702
    588480
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    1 414 025
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013260
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mercedes для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mercedes для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд...
    589369
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Продажа без объявления цены № ГП944310
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует запасные части на автотехнику Белаз и Caterpillar. По всем вопросам обращаться по тел.8(39151)3-45-94 или по электронному адресу Yuliya.Mitina@rusal.com
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует запасные части на автотехнику Белаз и Caterpillar. По всем...
    264833
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.10.2019 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № ГП128342
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    471125
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    06.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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