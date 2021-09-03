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    Главная / Торги / Сварочное оборудование

    Сварочное оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 15:1003.09.2021 15:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144687Дата и время окончания срока приема заявок Сварочное оборудованиеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144687

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сварочное оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.DOC

    ПРИЛОЖЕНИЕ___1___ОБРАЗЕЦ_СПЕЦИФИКАЦИИ_К_ТИПОВОМУ_ДОГОВОРУ_ПОСТАВКИ.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ig.galimov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галимов Игорь Хакимов

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сварочное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 15:10 GMT +303.09.2021 15:1003.09.2021 15:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144687Дата и время окончания срока приема заявок Сварочное оборудованиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 15:1029.10.2021 15:1029.10.2021 15:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144687Подведение итогов не позднее Сварочное оборудованиеМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 15:1029.10.2021 15:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144687Подведение итогов не позднее Сварочное оборудованиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сварочное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2900

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    666504, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, п. Магистральный, ул. Российская 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    ТЗ.docx

    27.08.2021

    Форма_ТКП.xlsx

    27.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопенал ТП-5/150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Манометр пропановый 0,6МПа с ПОВЕРКОЙ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Манометр кислородный 25МПа с ПОВЕРКОЙ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Манометр кислородный 2,5МПа с ПОВЕРКОЙ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Сварочный агрегат Denyo DCW-480ESW CC/CV Evo III Limited Edition"

    Кол-во: 85

    "Позиция 6"

    "Реостат переменный для пультов ДУ DENYO DSW-440 арт.RV24YN20SB 500OM"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Реостат для пультов ДУ для LINCOLN ELECTRIC T10812-40 10 kOm 2W"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Вентелятор осевой ВО-4М250В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Горелка аргонодуговая BINZEL ABITIG GRIP 200 (200 А, 4 м, возд), б/разъемов"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Держатель электродов Confort 400 ESAB 0700006015"

    Кол-во: 250

    "Позиция 11"

    "Магнитные клемма заземления Magswitch 300"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Магнитная клемма заземления ESAB 600А (арт 0000500416)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Плата дисплея DISPLAY P.C. BOARD Inertec 300TPX (Code 52109) W05X1330-2R"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Контрольная плата CONTRAL P.C. BOARD Inertec 300TPX (Code 52109) W05X1329-2R"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Плата IGBT модулей INVERTER BOARD Inertec 300TPX (Code 52109) W70X1327"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Блок питания Didgital Powet P.C.Board. Invertec 350 PRO (Code: 10874) G3632-2G0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Контрольная плата. Control P.C. Board Asembly Invertec 350 PRO (Code: 10874) G7022-1G1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Mode panel welding assembly Панель выбора сварочных параметров. Invertec 350 PRO (Code: 10874) M19874-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Плата дисплея Invertec. SPI Disply. 350 PRO (Code: 10874) L11130-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Блок IGBT. Switch Board. Invertec 350 PRO (Code: 10874) G3830-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Fan. Кулер охлаждения Invertec 350 PRO (Code: 10874) M19076-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Диодный мост Diode-Bridge, 160A, 1600Volt Invertec 350 PRO M15454-8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Пульт дистанционного управления К857-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SC73013C ПЛАСТИНА 5A 6069"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Трансформатор тока Current Transducer Invertec 350 PRO (Code: 10874); Inertec 300TPX (Code 52109) S18504-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Выходной терминал Output Terminal Molding Invertec 350 PRO (Code: 10874) M13896-7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Выходной терминал Output Terminal Invertec 350 PRO (Code: 10874) M13896-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "SWITCH Invertec 300TPX W7511706R"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Пульт для сварочного агрегата Denyo DCW-480ESW"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Кабель-шланговый пакет (10 м) в сборе с ручкой плазмотрона РП-2 КШР3-Р-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Сопло для ПУРМ-160 С1-180"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Плазмотрон П2-180"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Ручная горелка для сварки TBi MOG 50 евро разъем Kemppi"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Наконечник M8x30, ECu 340P__1262*"

    Кол-во: 400

    "Позиция 35"

    "Держатель наконечника MOG 50, M8 342P008111"

    Кол-во: 80

    "Позиция 36"

    "Сопло керамическое 401P201404"

    Кол-во: 80

    "Позиция 37"

    "Корпус горелки MOG 50, изгиб 60° 111P101011"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Корпус горелки MOG 50, изгиб 60° 111P101011"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Защитный щиток 381P101002"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Канал неизолир. (x.40 m) под 2.0-2.4 322P3549_4*"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Направляющая цанги дифузора нормальная A48632-2 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Кольцо уплотнительное 013-016-19 ГОСТ 9833-73 S4S0001 для М300"

    Кол-во: 220

    "Позиция 43"

    "Изолятор направляющей пружины E6H0005 M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Направляющая трубка X2M0094 M300C"

    Кол-во: 16

    "Позиция 45"

    "Плита подачи проволоки E2M0306 M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Ведущий ролик подачи проволоки E2W0008 M300C"

    Кол-во: 16

    "Позиция 47"

    "Наборное кольцо X2D0115 M300C"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Шайба X2D0080 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "MOTOR, BL-7 W/ENCODER MOD 220134, AVNET/Мотор E3M0017 M300C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "GEARB0X,55.3:1/Редуктор E2T0001 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Защита мотора B-148003 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Наборная шайба E2D0012 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "SCREW.SBHM #6-32 UNC x 1/4 SS /Винт 3635967 M300C"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "SCREW.CPHSS #8-32 UNC x 3/16 G5NP /Винт 3635991 M300C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "SCREW.HSHC #10-32 UNF x 7/8 SS/Болт 3635192 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "SCREW.HSHC #6-32 UNC x 1 SS /Болт 3635212 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "NUT.LHS 5/16-24 UNF P / Гайка 3635335 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Кольцо набрное 5988901 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Прижимной E2A0037 M300C"

    Кол-во: 16

    "Позиция 60"

    "ASSEMBLY, CMI GEARMOTER, NEMA 17, 17:70,PURCHASE/С200885-4 M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Корпус мотор-редуктора C200930 M300C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Защита блока асцеляции B-48609 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Защита блока асцеляции B48610 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Адаптер B48596 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Поворотный рычаг A200935 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "NUT.LHS 8-32UNC NP / Гайка 3635035 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "SCREW.HSHC #8-32 UNC x 5/8 SS/Болт 3635213 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "SCREW.HSHC #6-32 UNC x 3/8 SS / Болт 3635466 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "SCREW.HSHC #8-32 UNC x 1/2 SS/Болт 3635470 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "SCREW.SBHM #6-32 UNC x 3/8 SS/Болт 3635799 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "SCREW.HSL #6 SS/ ГРАВЕР 3635875 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "SCREW.HSL #8 NP/Гравер 3635931 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Пилот пластина C48604 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Защита вертикального перемещения B48621 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Защита вертикального перемещения B48622 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Кронштейн E2M0726 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Пластина B-48174 M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Втулка E2B0031 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Защита подшипника E2M0716 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Фронтальная пластина M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Винт A-48605 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Пластина B-48606 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Направляющая E2M0295 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 84"

    "Вал червачный горизонтальный M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "Пластина направляющей E2M0295 M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Вал E2M0722 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Штифт E2M0727 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Шайба натяжителя E2M0718 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Зажим вала X6B5088 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Кнопка стопа с кабелем и разъемом С200777 M300C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Ручка управления горизонтального/вертикального перемещения E6A0007 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Прижимной диск E2M0285 M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Направляющая горизонтального перемещения E2B0012 M300C"

    Кол-во: 16

    "Позиция 94"

    "Втулка E2B0010 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Корпус подшипника E2M0291 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Блок вертикального перемещения B-48611 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Червячный вал вертикального перемещения B-48612 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 98"

    "Верхняя пластина A-48613 M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Нижняя пластина A-48614 M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Кронштейн A-48615 M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Направляющая пластина вертикального перемещения A-48616 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 102"

    "Направляющая веритикального перемещения B-48617 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Пластина A-48618 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Пыльник A-48619 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 105"

    "Направляющая пластина CW A-48187 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 106"

    "Направляющая пластина CCW A-48188 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "Пыльник E2Z0011 M300C"

    Кол-во: 16

    "Позиция 108"

    "Защита составного подшипника X2B0349 M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Составной подшипник X2B0348 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Шайба X6B0188 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "Наборная шайба X2D0109 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Палец X3P0231 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Шайба A-48180 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Гравер 8593635 M300C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Пластина B-48623 M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Пластина CW B-48624 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Пластина CCW B-48624 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Подшипник скольжения X2B0027 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 119"

    "Бронзовый подшипник скольжения X2B0422 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Стопорное кольцо 6334055 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "SCREW SFCHM #4-40 UNC X 1/4 SS /Болт 3635208 M300C"

    Кол-во: 15

    "Позиция 122"

    "SCREW SBHM #6-32 UNC X 3/8 SS /Винт 3635799 M300C"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "SCREW HSFCHC #6-32 UNC X 3/8 SS /Болт 3635044 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "SCREW SBHM #10-32 UNC X 3/8 SS /Винт 3635965 M300C"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "SCREW SPHSS #8-32 UNC X 3/8 GSNP / Винт 3635110 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "SCREW SBHM #8-32 UNC X 1/2 SS / Винт 3635207 M300C"

    Кол-во: 20

    "Позиция 127"

    "SCREW SBHM #10-32 UNC X 3/8 SS / Винт 3635965 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "SCREW HSHC #8-32 UNC X 3/8 SS /Болт 3635740 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "SCREW HSHC #8-32 UNC X 1/2 SS /Болт 3635470 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "SCREW HSHC #8-32 UNC X 1 SS / Болт 3635169 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 131"

    "SCREW SBHM #8-32 UNC X .375 SS / Винт 3635454 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "SCREW SPHSS #8-32 UNC X 3/16 GSNP / Винт 3635991 M300C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "SCREW HSHC #10-32 UNC X 3/4 SS / Болт 3635745 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "SCREW HSHSS 3/8-16 X .500 0D X .500 L / Болт 3636986 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "SCREW HSHC 3/8-16 UNC X 1 1/2 GSNP / Болт 3635703 M300C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "SCREW SBHM #10-32 UNF X 1/2 SS / Винт 3635210 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "SCREW HSFCHC 1/4-20 UNC X1 1/4 GSNP / Болт 3635946 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "WASHER, NP #8 NP / Шайба 3635930 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "WASHER, HSL #8 NP / Гровер 3635931 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "WASHER, WP 7/16 NP / Шайба 3635922 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "NUT, H 7/16-14 UNC P / Гайка 3635342 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 142"

    "WASHER, WP 5/8 NP / Шайба 3635918 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "WASHER, HHSL 3/8 P / Шайба 3635870 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 144"

    "WASHER, WP 3/8 NP / Шайба 3635903 M300C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "NUT, H 3/8-16 UNC NP / Шайба 3635275 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 146"

    "SCREW, HSHC #8-32 X .875 SS / Винт 3635455 M300C"

    Кол-во: 20

    "Позиция 147"

    "МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА, M300C B201033 M300C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Эксцентрик кривошипный E2M0077 M300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Защита двигателя перемещения модефицированная для M-300-C B201006 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Пин эксцентриковый E2M0128"

    Кол-во: 6

    "Позиция 151"

    "Кронштейн крепления выходных кабелей и шлангов E2M0081 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Эксцентриковый рычаг (замок каретки) E2A0223 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Заглушка подшипников ролика перемещения E2D0023 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 154"

    "Шайба приводного колеса I2D0005 M300C"

    Кол-во: 16

    "Позиция 155"

    "SCREW.HSHSS #10-24 UNC x 5/8 G5NP / Болт замка 3635194 M300C"

    Кол-во: 15

    "Позиция 156"

    "Редуктор перемещения E3M0017 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Подшипник шариковый X2B0295 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 158"

    "Подшипник шариковый X2B0282 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 159"

    "Подшипник шариковый E2B0004 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 160"

    "Стопорное кольцо X2F0055 M300C"

    Кол-во: 20

    "Позиция 161"

    "Заглушка E3P0001 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 162"

    "SCREW.SFCHU (4-40 UNC к 1/4 SS / Винт 3635208 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "SCREW.SBHM #6-32 UNC x 1/4 SS / Винт 3635967 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "SCREW.CPHSS 1/4-20 UNC X 1/4 G5NP / Винт 3635800 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 165"

    "NUT.LHS #10-24 UNC SS / Гайка 3635197 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 166"

    "Кабель с разъемами мотора перемещения C220442-23 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 167"

    "Кабель асцеляции B220680 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 168"

    "Контрольный кабель С220779 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Ручка боковой пластины X6A7012 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 170"

    "Прокладка E2D0047 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Шайба E2D0022 M300C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 172"

    "Шайба E2D0046 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 173"

    "Фиксатор катушки E6B0032 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 174"

    "Газовый клапан X4E5005 M300C"

    Кол-во: 8

    "Позиция 175"

    "Источник питания 240W 85-264VDC 24VDC 3341128 M300C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Панель эластичная D220791 M300C"

    Кол-во: 14

    "Позиция 177"

    "Ручка регулятора 3336831 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 178"

    "Драйвер асцеляции C220771-2 M300C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Драйвер подачи проволоки/ преремещения С220666 M300C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "Направляющая пружина E2M0385"

    Кол-во: 50

    "Позиция 181"

    "4х осевая контрольная плата B254002-M300C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 182"

    "Контрольная материнская плата B254003-M300C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 183"

    "Панель кнопок B220642 M300C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Мановакуумметр МВ-6000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "Пост газосварочный ПГУ-40П"

    Кол-во: 3

    "Позиция 186"

    "Горелка газовоздушная ГВ-500"

    Кол-во: 4

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    26.04.2021 г., 11:29
    Дата аукциона:
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