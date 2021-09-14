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    Главная / Торги / Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию невостребованного багажа с истекшим сроком хранения

    Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию невостребованного багажа с истекшим сроком хранения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593945Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию невостребованного багажа с истекшим сроком храненияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593945

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию невостребованного багажа с истекшим сроком хранения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен в электронной форме (конкурентный)

    Дата публикации

    27.08.2021 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_утилизация_багажа_итог_.docx

    ПЗЗК.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-25-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    Daria.Alekseykina@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексейкина Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию невостребованного багажа с истекшим сроком хранения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110593945Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию невостребованного багажа с истекшим сроком храненияМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2021 17:0001.10.2021 17:0001.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593945Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию невостребованного багажа с истекшим сроком храненияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 17:0001.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593945Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию невостребованного багажа с истекшим сроком храненияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию невостребованного багажа с истекшим сроком хранения

    Начальная цена

    3 784 000,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соотв. с ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соотв. с ЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соотв. с ЗД

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Классификатор ОКПД2

    38.22.19

    Услуги по переработке прочих опасных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.22

    Обработка и утилизация опасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041649/name/614dbea0777518.00180538

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка и утилизация опасных отходов"

    Кол-во: 3784000.02000

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