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    Главная / Торги / Поставка газовых котлов

    Поставка газовых котлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:5906.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593829Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газовых котловУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593829

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка газовых котлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2___ТЗ_1158_2021_08.xlsx

    Приложение_4___Обоснование_начальной__максимальной__цены.xlsx

    _ОКО__Ценовое_предложение__Форма_2_.xlsx

    Приложение_3___Порядок_оценки_заявок.docx

    Извещение_ОКО_1158_2021_08.docx

    Приложение_1___Проект_договора__типовой_.docx

    Документация_ОКО_1158_2021_08.docx

    Итоговый_протокол_1158_2021_08.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газовых котлов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 14:3008.09.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593829Подведение итогов не позднее Поставка газовых котловУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газовых котлов

    Начальная цена

    1 698 240,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    25.21.12

    Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21.2

    Производство котлов центрального отопления

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026887/name/613753503b8142.43841901

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство котлов центрального отопления"

    Кол-во: 37.00000

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