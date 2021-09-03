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Номер извещения
ГП144684
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электрооборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
ig.galimov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галимов Игорь Хакимов
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электрооборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 15:00 GMT +303.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144684Дата и время окончания срока приема заявок ЭлектрооборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 15:0029.10.2021 15:0029.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144684Подведение итогов не позднее ЭлектрооборудованиеМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электрооборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8720
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
666504, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, п. Магистральный, ул. Российская 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 80
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 200
Кол-во: 600
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 120
Кол-во: 200
Кол-во: 800
Кол-во: 80
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 1200
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