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    Главная / Торги / Электрооборудование

    Электрооборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144684Дата и время окончания срока приема заявок ЭлектрооборудованиеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144684

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электрооборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.DOC

    ПРИЛОЖЕНИЕ___1___ОБРАЗЕЦ_СПЕЦИФИКАЦИИ_К_ТИПОВОМУ_ДОГОВОРУ_ПОСТАВКИ.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ig.galimov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галимов Игорь Хакимов

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электрооборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 15:00 GMT +303.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144684Дата и время окончания срока приема заявок ЭлектрооборудованиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 15:0029.10.2021 15:0029.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144684Подведение итогов не позднее ЭлектрооборудованиеМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 15:0029.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144684Подведение итогов не позднее ЭлектрооборудованиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрооборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8720

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    666504, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, п. Магистральный, ул. Российская 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Форма_ТКП.xlsx

    27.08.2021

    ТЗ.docx

    27.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удлинитель силовой на катушке 50м"

    Кол-во: 160

    "Позиция 2"

    "Удлинитель силовой на катушке 30м"

    Кол-во: 160

    "Позиция 3"

    "Розетка (колодка) 3-х местная с защитными крышками"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 4"

    "Вилка прямая каучуковая 16А 220В"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 5"

    "Щит распределительный навесной ЩРН-П-8"

    Кол-во: 80

    "Позиция 6"

    "Щит распределительный навесной ЩРН-12"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Щит распределительный навесной ЩРН-П-24"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Коробка распаячная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Розетка 2-ая с заземлением со шторками"

    Кол-во: 600

    "Позиция 10"

    "Розетка переносная ССИ-225"

    Кол-во: 400

    "Позиция 11"

    "Вилка переносная ССИ-025"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Выключатель 1клавишный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Шина нулевая на DIN-рейку 12гр."

    Кол-во: 120

    "Позиция 14"

    "Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-3,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Зажим прокалывающий P1X-95"

    Кол-во: 800

    "Позиция 16"

    "Щит распределительный навесной ЩРН-П-3"

    Кол-во: 80

    "Позиция 17"

    "Тачка двухколесная"

    Кол-во: 120

    "Позиция 18"

    "Колесо для тачки"

    Кол-во: 120

    "Позиция 19"

    "Замок навесной"

    Кол-во: 1200

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