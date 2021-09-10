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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «ММЗ»

    Запрос предложений в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «ММЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593811Дата и время окончания срока приема заявок ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593811

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «ММЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.pdf

    Документация.doc

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.docx

    Приложения_к_ТЗ.xlsx

    Обоснование_НМЦД.xlsx

    Протокол_32110593811_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО
    Все закупки и тендеры СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО

    Юридический адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Контактный телефон

    +7 495 230-05-50

    Факс

    +7 495 230-05-50

    Адрес электронной почты

    zakupki@ib-ps.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Репкин Денис Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ДМС работников АО "ММЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 10:00 GMT +310.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593811Дата и время окончания срока приема заявок ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 10:0010.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593811Дата и время вскрытия заявок ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 17:0013.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593811Подведение итогов не позднее ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593811Подведение итогов не позднее ДМС работников АО "ММЗ"г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДМС работников АО "ММЗ"

    Начальная цена

    4 592 183,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Йошкар-Ола, г. КазаньРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    65.12.1

    Услуги по страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.1

    Страхование медицинское

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030483/name/613b5ca0e3cf35.24229290

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование медицинское"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.08.2017 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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