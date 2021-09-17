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    Главная / Торги / Закупка сухих строительных смесей

    Закупка сухих строительных смесей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 07:0017.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593780Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сухих строительных смесейМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110593780

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сухих строительных смесей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 14:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    __1_Извещение_запрос_котировок_в_ЭФ_СМСП.docx

    __3.1_Приложение_к_ТЗ.xlsx

    Перечень_изменений.docx

    __3_Техническое_задание_сухие_смеси.docx

    __4_Обоснование_НМЦД.xlsx

    __2_Проект_договора.docx

    Протокол_подведения_итогов_ЗК_СМП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-48-43

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пархоменко Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сухих строительных смесей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 11:0020.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593780Подведение итогов не позднее Закупка сухих строительных смесейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сухих строительных смесей

    Начальная цена

    3 636 705,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    23.64.10.110

    Смеси строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.64

    Производство сухих бетонных смесей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040585/name/614c60c91a6078.34179594

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство сухих бетонных смесей"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    15.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 835 693
    Лоты:
    1
    Регион:
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