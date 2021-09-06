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    Главная / Торги / Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)

    Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)РязаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593812

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__4_Обоснование_НМЦ_договора.docx

    Извещение_о_закупке.docx

    Приложение___1_Форма_Заявки.docx

    Приложение__2_техническое_задание.doc

    Приложение__3_проект_договора.doc

    Протокол__рассмотрения__подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ

    Юридический адрес

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Почтовый адрес

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Контактный телефон

    +7 4912 30-41-83

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki-office@rptp.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Кубенина Анастасия Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Рязань

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 09:00 GMT +306.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)Рязань

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 09:0006.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593812Дата и время вскрытия заявок Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)Рязань

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 14:0015.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593812Подведение итогов не позднее Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)Рязань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593812Подведение итогов не позднее Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)Рязань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)

    Начальная цена

    328 590,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РПТП ГРАНИТ
    Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ

    Адрес местонахождения

    390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22.190

    Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления прочие, кроме сельскохозяйственных

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029003/name/6139e811a81ce1.24817124

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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