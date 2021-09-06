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Номер извещения
32110593812
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
Почтовый адрес
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
Контактный телефон
+7 4912 30-41-83
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki-office@rptp.org
Ф.И.О. контактного лица
Кубенина Анастасия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Рязань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 09:00 GMT +306.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)Рязань
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 09:0006.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593812Дата и время вскрытия заявок Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)Рязань
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 14:0015.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593812Подведение итогов не позднее Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)Рязань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мойки высокого давления Karcher HDS 8/18-4M (или эквивалент)
Начальная цена
328 590,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещению о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РПТП ГРАНИТ
Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ
Адрес местонахождения
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
28.29.22.190
28.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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