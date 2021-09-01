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    Главная / Торги / Закупка текстильных изделий

    Закупка текстильных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003144Дата и время окончания срока приема заявок Закупка текстильных изделийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003144

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка текстильных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 14:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки.7z

    Информационное письмо.pdf

    Анонс.docx

    Форма_ТКП_Новый_Уренгой.xlsx

    Форма_ТКП_Тазовское_мр.xlsx

    АП003144_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 753

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.khorkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорькова Мария Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка текстильных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003144Дата и время окончания срока приема заявок Закупка текстильных изделийМосква

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 14:4108.10.2021 14:4108.10.2021 14:41Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003144Подведение итогов не позднее Закупка текстильных изделийМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 14:4108.10.2021 14:41Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003144Подведение итогов не позднее Закупка текстильных изделийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка текстильных изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Тазовское месторождение, (N 67.331651, E 79.038076) или до г. Новый Уренгой/ст.Коротчаево (см. форматы ТКП) при невозможности осуществления доставки до Тазовского мр.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    13.92.15

    Занавеси (включая драпировочные) и шторы для интерьеров; занавеси и подзоры для кроватей

    31.03.12

    Матрасы, кроме матрасных основ

    13.92

    Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

    13.92.2

    Изделия текстильные готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1057092/name/6167ca34795917.55657368

    14.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ЦВЕТНОЙ СЕРЫЙ КП1 (90х200х20) (с учетом коэффициента на замену/стирку)"

    Кол-во: 140

    "Позиция 2"

    "КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ЦВЕТНОЙ СЕРЫЙ КП2 (120х200х20) (с учетом коэффициента на замену/стирку)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ БЕЛЫЙ КП1/1 (90х200х20) (с учетом коэффициента на замену/стирку):"

    Кол-во: 140

    "Позиция 4"

    "КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ БЕЛЫЙ КП2/2 (120х200х20) (с учетом коэффициента на замену/стирку):"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Подушка для сна COMFORT JACCARD SATIN, размер 70х70. Пр-во РОССИЯ,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Подушка для сна COMFORT JACCARD SATIN, размер 50х70. Пр-во РОССИЯ,"

    Кол-во: 155

    "Позиция 7"

    "Подушка для сна COMFORT JACCARD SATIN, размер 35х55. Пр-во РОССИЯ,"

    Кол-во: 155

    "Позиция 8"

    "Одеяло для сна стеганное ТЕПЛОЕ , размер 150 х 210. Пр-во РОССИЯ,"

    Кол-во: 140

    "Позиция 9"

    "Одеяло для сна стеганное ТЕПЛОЕ , размер 180 х 210. Пр-во РОССИЯ,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Матрас ортопедический COMFORT BIO PLUS 90х200х20 на основенезависимой пружинной системы POKET SPRING,"

    Кол-во: 135

    "Позиция 11"

    "Матрас ортопедический COMFORT BIO PLUS 120х200х20 на основенезависимой пружинной системы POKET SPRING,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "НАМАТРАСНИК с защитным мембранным слоем TERRY B на матрас в размере 90х200х20."

    Кол-во: 135

    "Позиция 13"

    "НАМАТРАСНИК с защитным мембранным слоем TERRY B на матрпас в размере 120х200х20."

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "МАХРОВЫЕ ПОЛОТЕНЦА КОМПЛЕКТ (с учетом коэффициента на замену)."

    Кол-во: 350

    "Позиция 15"

    "Покрывало двустороннее стеганное на кровать 90х200х20. Пр-во РОССИЯ, состав: сатин в двух цветах LAV-CAIRO. Состав 100% хлопок, сатин гладкий. Плотность ткани: 140g/m2. По периметру кант. РАЗМЕР ПОКРЫВАЛА:"

    Кол-во: 135

    "Позиция 16"

    "Покрывало двустороннее стеганное на кровать 120х200х20. Пр-во РОССИЯ, состав: сатин в двух цветах LAV-CAIRO. Состав 100% хлопок, сатин гладкий. Плотность ткани: 140g/m2. По периметру кант. РАЗМЕР ПОКРЫВАЛА:"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Ковер прикроватный 140*70. Пр-во АВСТРИЯ-BOHM. Техника изготовления - тафтинг."

    Кол-во: 135

    "Позиция 18"

    "Ковер прикроватный 150х80. Пр-во АВСТРИЯ-BOHM. Техника изготовления - тафтинг."

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Рулонная штора 165х200: управление - цепочно-роторное, цепочка - металл, кронштейны - металл, нижняя планка утяжелителя - открытая, металл - сатинированный алюминий, ткань - блекаут RF-BERLIN-5610."

    Кол-во: 102

    "Позиция 20"

    "Рулонная штора 199х200: управление - цепочно-роторное, цепочка - металл, кронштейны - металл, нижняя планка утяжелителя - открытая, металл - сатинированный алюминий, ткань - блекаут RF-BERLIN-5610."

    Кол-во: 6

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