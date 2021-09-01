Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Тазовское месторождение, (N 67.331651, E 79.038076) или до г. Новый Уренгой/ст.Коротчаево (см. форматы ТКП) при невозможности осуществления доставки до Тазовского мр. Рассчитать логистику >

В соответствии с форматом ТКП

АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ЦВЕТНОЙ СЕРЫЙ КП1 (90х200х20) (с учетом коэффициента на замену/стирку)" Кол-во: 140

"Позиция 2" "КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ЦВЕТНОЙ СЕРЫЙ КП2 (120х200х20) (с учетом коэффициента на замену/стирку)" Кол-во: 20

"Позиция 3" "КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ БЕЛЫЙ КП1/1 (90х200х20) (с учетом коэффициента на замену/стирку):" Кол-во: 140

"Позиция 4" "КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ БЕЛЫЙ КП2/2 (120х200х20) (с учетом коэффициента на замену/стирку):" Кол-во: 20

"Позиция 5" "Подушка для сна COMFORT JACCARD SATIN, размер 70х70. Пр-во РОССИЯ," Кол-во: 20

"Позиция 6" "Подушка для сна COMFORT JACCARD SATIN, размер 50х70. Пр-во РОССИЯ," Кол-во: 155

"Позиция 7" "Подушка для сна COMFORT JACCARD SATIN, размер 35х55. Пр-во РОССИЯ," Кол-во: 155

"Позиция 8" "Одеяло для сна стеганное ТЕПЛОЕ , размер 150 х 210. Пр-во РОССИЯ," Кол-во: 140

"Позиция 9" "Одеяло для сна стеганное ТЕПЛОЕ , размер 180 х 210. Пр-во РОССИЯ," Кол-во: 20

"Позиция 10" "Матрас ортопедический COMFORT BIO PLUS 90х200х20 на основенезависимой пружинной системы POKET SPRING," Кол-во: 135

"Позиция 11" "Матрас ортопедический COMFORT BIO PLUS 120х200х20 на основенезависимой пружинной системы POKET SPRING," Кол-во: 20

"Позиция 12" "НАМАТРАСНИК с защитным мембранным слоем TERRY B на матрас в размере 90х200х20." Кол-во: 135

"Позиция 13" "НАМАТРАСНИК с защитным мембранным слоем TERRY B на матрпас в размере 120х200х20." Кол-во: 20

"Позиция 14" "МАХРОВЫЕ ПОЛОТЕНЦА КОМПЛЕКТ (с учетом коэффициента на замену)." Кол-во: 350

"Позиция 15" "Покрывало двустороннее стеганное на кровать 90х200х20. Пр-во РОССИЯ, состав: сатин в двух цветах LAV-CAIRO. Состав 100% хлопок, сатин гладкий. Плотность ткани: 140g/m2. По периметру кант. РАЗМЕР ПОКРЫВАЛА:" Кол-во: 135

"Позиция 16" "Покрывало двустороннее стеганное на кровать 120х200х20. Пр-во РОССИЯ, состав: сатин в двух цветах LAV-CAIRO. Состав 100% хлопок, сатин гладкий. Плотность ткани: 140g/m2. По периметру кант. РАЗМЕР ПОКРЫВАЛА:" Кол-во: 20

"Позиция 17" "Ковер прикроватный 140*70. Пр-во АВСТРИЯ-BOHM. Техника изготовления - тафтинг." Кол-во: 135

"Позиция 18" "Ковер прикроватный 150х80. Пр-во АВСТРИЯ-BOHM. Техника изготовления - тафтинг." Кол-во: 20

"Позиция 19" "Рулонная штора 165х200: управление - цепочно-роторное, цепочка - металл, кронштейны - металл, нижняя планка утяжелителя - открытая, металл - сатинированный алюминий, ткань - блекаут RF-BERLIN-5610." Кол-во: 102