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Номер извещения
32110593783
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Программное обеспечение nanoCAD Геоника
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,
Почтовый адрес
150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20
Контактный телефон
4852402519
Факс
--
Адрес электронной почты
klevakin@yaroblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клевакин Борис Алексеевич
Место рассмотрения предложений
150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения nanoCAD
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 11:59 GMT +313.09.2021 11:5913.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593783Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения nanoCAD150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593783Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения nanoCAD150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 12:0015.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593783Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения nanoCAD150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения nanoCAD
Начальная цена
2 970 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
Адрес местонахождения
150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,
150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20
62.01
62.01
Документация лота
Кол-во: 150.00000
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