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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация «ВНИИЭМ»).

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация «ВНИИЭМ»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593735Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593735

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация «ВНИИЭМ»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    169.ПЗКо.2021_от_14.09.2021_ПротоколОценки_АО_Корпорация_ВНИИЭМ_КАСКО.docx

    169.ПЗКо.2021_от_14.09.2021_ПротоколОценки_АО_Корпорация_ВНИИЭМ_КАСКО.pdf

    169.РК.4.3.2021_Приложение__2___Техническое_задание_КАСКО.xlsx

    169.РК.4.3.2021_ДОЗ_АО_Корпорация_ВНИИЭМ_КАСКО.docx

    169.РК.4.3.2021_Приложение___1___Проект_договора_в_ред._от_18.08.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43 доб. 217

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    savenkova@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 10:00 GMT +308.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593735Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593735Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593735Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593735Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)

    Начальная цена

    1 553 092,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    65.12.29.000

    Услуги по страхованию автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032861/name/6140f00ff102a9.60195960

    14.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032862/name/6140f0177faf08.32292289

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во:

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