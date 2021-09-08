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Номер извещения
32110593735
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна» (АО «Корпорация «ВНИИЭМ»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43 доб. 217
Факс
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Адрес электронной почты
savenkova@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 10:00 GMT +308.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593735Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593735Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593735Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО)
Начальная цена
1 553 092,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
65.12.29.000
65.12
Документация лота
Кол-во:
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