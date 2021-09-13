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Номер извещения
ГП144698
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Разработка инженерных изысканий для объекта: «Расширение и реконструкция опытного производства предприятия на промплощадке в г.Ломоносове»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
27.08.2021 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
Почтовый адрес
420127, РТ, г. Казань, ул. Дементьева д.1
Контактный телефон
+7 843 221-73-00
Факс
+7 843 571-96-56
Адрес электронной почты
d.muliukov@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мулюков Динар Радикович
Место рассмотрения предложений
Казань
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«Разработка инженерных изысканий для объекта: «Расширение и реконструкция опытного производства предприятия на промплощадке в г.Ломоносове»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144698Дата и время окончания срока приема заявок «Разработка инженерных изысканий для объекта: «Расширение и реконструкция опытного производства предприятия на промплощадке в г.Ломоносове»Казань
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2021 12:00GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144698Дата и время вскрытия заявок «Разработка инженерных изысканий для объекта: «Расширение и реконструкция опытного производства предприятия на промплощадке в г.Ломоносове»Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.202114.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП144698Дата окончания срока рассмотрения заявок «Разработка инженерных изысканий для объекта: «Расширение и реконструкция опытного производства предприятия на промплощадке в г.Ломоносове»Казань
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 15:0015.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144698Подведение итогов не позднее «Разработка инженерных изысканий для объекта: «Расширение и реконструкция опытного производства предприятия на промплощадке в г.Ломоносове»Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Разработка инженерных изысканий для объекта: «Расширение и реконструкция опытного производства предприятия на промплощадке в г.Ломоносове»
Начальная цена
4 125 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ ИМ. Б.И. ТИХОМИРОВА
Все закупки и тендеры АО КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ ИМ. Б.И. ТИХОМИРОВА
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420127, РТ, г. Казань, ул. Дементьева д.1
M
Документация лота
Кол-во: 1
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