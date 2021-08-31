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    Главная / Торги / Закупка компьютерного оборудования

    Закупка компьютерного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003139Дата и время окончания срока приема заявок Закупка компьютерного оборудованияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003139

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка компьютерного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 14:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    02_Анонс_Isource.docx

    Форма_ТКП .xlsx

    03_Договор.zip

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    АП003139_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка компьютерного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003139Дата и время окончания срока приема заявок Закупка компьютерного оборудованияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 15:0020.09.2021 15:0020.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003139Подведение итогов не позднее Закупка компьютерного оборудованияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 15:0020.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003139Подведение итогов не позднее Закупка компьютерного оборудованияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка компьютерного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Якиманская набережная д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.20.4

    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030904/name/613ef4f9252e83.49823031

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук Dell Latitude 3301-5109 i5-8265U/8GB/256GB SSD/13.3" FHD/UHD 620/WiFi/BT/Win10Pro"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Ноутбук ASUS ExpertBook B9400CEA-KC0308T"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Гарнитура проводная Logitech Stereo Headset 960 USB"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Монитор Монитор 23,8" Dell P2419HC"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Переходник VCOM CU463"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Logitech Combo MK235 (Клавиатура + мышь)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Мышь Wireless Dell MS3320W 570-ABHK"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Операционная система Microsoft Windows 10 Professional 32/64 bit SP2 Rus Only USB RS"

    Кол-во: 2

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    1
    Регион:
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