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Номер извещения
32110593673
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-244-2021 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В Р.П. ДАВЫДОВКА)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 250-26-70
Факс
--
Адрес электронной почты
aralova@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аралова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 09:00 GMT +308.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593673Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 09:0008.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593673Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуВоронеж
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 17:0009.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593673Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Начальная цена
384 811,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
41.20
41.20
Документация лота
Кол-во:
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