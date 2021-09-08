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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-244-2021 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В Р.П. ДАВЫДОВКА)

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-244-2021 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В Р.П. ДАВЫДОВКА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593673Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593673

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-244-2021 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В Р.П. ДАВЫДОВКА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 14:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._Ведомость_объ_мов_работ.xls

    1._Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме.docx

    4._ТЗ_СМР_без_приложения.docx

    4.1_Приложеение__1__Локальная_смета_по_форме__4__МДС81_35.xls

    5._Проект_Договора.docx

    2._Документация.docx

    Протокол_оценка__сопоставление_и_подведение_итогов_НА_САЙТ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 250-26-70

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aralova@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аралова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 09:00 GMT +308.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593673Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 09:0008.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110593673Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 17:0009.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593673Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593673Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Начальная цена

    384 811,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    41.20

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028804/name/6139cafe943057.02130874

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во:

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