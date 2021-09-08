ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-244-2021 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В Р.П. ДАВЫДОВКА)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110593673 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-244-2021 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В Р.П. ДАВЫДОВКА) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Юридический адрес 394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А, Почтовый адрес 394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а Контактный телефон +7 473 250-26-70 Факс -- Адрес электронной почты aralova@gazpromvrn.ru Ф.И.О. контактного лица Аралова Елена Владимировна Место рассмотрения предложений Воронеж Закупки и тендеры Воронежская область Ключевые слова:

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