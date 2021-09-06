КО №21VP1972 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с подземными гаражами, дошкольной образовательной организацией на 171 место и 4249 кв. м квартир для передачи Фонду реновации, по адресу: г. Москва, САО, ул. Михалковская, вл. 48. Этап 4», расположенного по адресу: г Москва, ул. Михалковская, вл. 48 для нужд ПАО «МОЭК» (2062)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110593660 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки КО №21VP1972 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с подземными гаражами, дошкольной образовательной организацией на 171 место и 4249 кв. м квартир для передачи Фонду реновации, по адресу: г. Москва, САО, ул. Михалковская, вл. 48. Этап 4», расположенного по адресу: г Москва, ул. Михалковская, вл. 48 для нужд ПАО «МОЭК» (2062) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»

Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки Юридический адрес 121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17 Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17 Контактный телефон +7 495 646-80-27 доб. 481 Факс {} Адрес электронной почты eafinogenova@geh-zakupki.ru Ф.И.О. контактного лица Афиногенова Елена Владимировна Место рассмотрения предложений 119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru