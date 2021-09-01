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    Главная / Торги / Запчасти для Mercedes-Benz Actros 3332К; 3336К; 3336К (БЦМ-120.1); 3341АК; MAN TGS 33.480 6x6 BBS-WW.

    Запчасти для Mercedes-Benz Actros 3332К; 3336К; 3336К (БЦМ-120.1); 3341АК; MAN TGS 33.480 6x6 BBS-WW.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144675Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для Mercedes-Benz Actros 3332К; 3336К; 3336К (БЦМ-120.1); 3341АК; MAN TGS 33.480 6x6 BBS-WW.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144675

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2108-20СТНГ

    Наименование закупки

    Запчасти для Mercedes-Benz Actros 3332К; 3336К; 3336К (БЦМ-120.1); 3341АК; MAN TGS 33.480 6x6 BBS-WW.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_2108_20СТНГ.docx

    Техническое_задание.pdf

    Форма_КП_2108_20СТНГ._Запчасти_для_Mercedes_Benz_Actros_3332К__3336К__3336К__БЦ.xlsx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___СТНГ_ЗКП_РАМКА__c_ОБС.docx

    ГП144675_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +49 5645 016 02 доб. 496

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.serenok@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серенок Николай Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти для Mercedes-Benz Actros 3332К; 3336К; 3336К (БЦМ-120.1); 3341АК; MAN TGS 33.480 6x6 BBS-WW.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144675Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для Mercedes-Benz Actros 3332К; 3336К; 3336К (БЦМ-120.1); 3341АК; MAN TGS 33.480 6x6 BBS-WW.Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144675Подведение итогов не позднее Запчасти для Mercedes-Benz Actros 3332К; 3336К; 3336К (БЦМ-120.1); 3341АК; MAN TGS 33.480 6x6 BBS-WW.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144675Подведение итогов не позднее Запчасти для Mercedes-Benz Actros 3332К; 3336К; 3336К (БЦМ-120.1); 3341АК; MAN TGS 33.480 6x6 BBS-WW.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для Mercedes-Benz Actros 3332К; 3336К; 3336К (БЦМ-120.1); 3341АК; MAN TGS 33.480 6x6 BBS-WW.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Геологическая улица, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1077332/name/618bc22ab93933.21608878

    10.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "A0003500733 Корпус бортового редуктора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "A3463501545 фланец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "A9463510072 гайка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Амортизатор кабины задний (сверху/внутри) A9438905019"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Амортизатор кабины задний A9438904619"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Амортизатор кабины передний A9428900519"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Антена иммобилайзера замка зажигания A0205453932"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Блок включения аварийной сигнализации A9434460523"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Блок предохранителей A0004463758"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Блок управления дверной A 000 446 35 19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Болт N910105016006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Болт амортизатора N000000005541"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Болт крышки бортовой передачи A3559902104"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Вал карданный трансмиссии пердний A6544105207"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Вал приводной левый A6253307401"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Вал приводной правый A6253309601"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Вал тормозной левый A6254211636"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Вал тормозной правый A6254211736"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Гайка M22x1,5 крепленния колеса A0004010672 / 21226395"

    Кол-во: 60

    "Позиция 20"

    "Гайка шлицевая A9423560126"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Зубчатый диск импульсного датчика ABS A9423560515"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Камера тормозная передняя левая Mercedes A0084207624"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Клапан КПП двойной 3/2 A 945 260 00 57"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Клапан управления КПП A0002690444"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Колодка тормозная задняя A6594200419"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Комплект ключ+цилиндр замка зажигания A6708906367"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Коренной лист передней рессоры A9443200702-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Крышка передней бортовой передачи A6243560020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Кулак разжминой левый заднего моста A6234230136"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Наружнее зеркало А0028113333"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Насос опрокидывания кабины A0015533801"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Палец колодки тормозной A6594210018"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Планетарная передача A9423501609"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Пластина защитная колодок тормозных A6594201744"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Пластина стопорная A9429940109"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "поводок А9418200744"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "поводок А9418200944"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Прокладка крышки корпуса редуктора A6503560080"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Пружина стяжная колодок A9459930010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Ремкомплект тяги реактивной A0003502705"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Ремкомплект, шкворень кулака поворотного A0003301319"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Рессора подвески передняя A9443200702; A6593200502"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Сайлентблок стабилизатора задний A0003264481"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Сальник 72х105х13 хвостовика редуктора A0209970647"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Сальник ступицы передний А0159975847"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Стекло боковое правое A0007200118"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Стопорное кольцо A3469940439"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Ступица колеса переднего A34633411010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Суппорт передней планетарной передачи A3553542809"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Суппорт тормозной задняя ось A9424230306"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Сцепление двухдисковое в сборе A0242504901"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "трещотка A 945 420 09 38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Трещотка автоматическая левая A9454200938"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Трещотка тормозная автоматическая левая A9454200238"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Тяга рулевая поперечная A9443300203"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Фонарь задний левый A0015406270"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Фонарь задний левый А0015406270"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Фонарь задний правый A0015406370"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Фонарь задний правый А0015406370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Цилиндр управления МКД A9443530806"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Шестерня бортовой передачи A3553543917"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Шпилька крепления заднего колеса A3814010771"

    Кол-во: 80

    "Позиция 63"

    "Шпилька крепления переднего колеса A3814010571"

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "щетка стеклоочистителя A 001 820 12 45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Электромагнитный клапан передней оси A 004 429 65 44"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Электромотор стеклоподъемника справа A0008205008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Амортизатор кабины задний Monroe CB0164"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Выключатель Mercedes A9435450504"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Выключатель Mercedes А0015454909"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Выключатель кнопочный Mercedes A9438210051"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Генератор Bosch 0124555065"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Кольцо стопорное МВ N900055040300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Кольцо упорное MB A3463370015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Кран тормозной EBS 4800010110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Кронштейн тормозной скобы правый Mercedes А3464214406"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Стеклоподъемник правый Diesel Technic 463379"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Торсион Mercedes A3753260165"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Трещотка левая Mercedes A9454200238"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Трещотка правая Mercedes A9454200338"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Цилиндр подъема кабины Mercedes A0025536605"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Шайба Mercedes A3463360062"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "51.02503-0827 Кольцо поршневое D2676 (MAN)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "06.02094-4511 Болт М10х35-10,9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "06.03216-8204 Болт М6х20-10,9 с фланцем (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "06.11229-0023 Гайка М10 (MAN)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "06.21649-0003 Герметичная заглушка 6X5,0-C15PB/9SMNPB2 (MAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "06.22140-1011 Цилиндрический винт 8M6X18 (MAN)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "06.56254-2203 Прокладка 26х48х1 (MAN)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "06.56936-1544 Круглое уплотнение 30,2х3N-FKM1-70-GN (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "51.00900-6713 Комплект прокладок двигателя D2676 (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "51.01100-6399 Блок двигателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "51.01113-6082 Вкладыш коренной (MAN)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 93"

    "51.01114-6116 Полукольца (MAN)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "51.01201-0487 Гильза цилиндра (MAN)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "51.01210-0028 Кольцо гильзы цилиндра (MAN)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "51.01601-0016 Маслоразбрызгив. форсунка зеленый маркировочный (MAN)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "51.01804-6002 Фильтр масляного сапуна (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "51.02101-0801 Коленчатый вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "51.02400-6176 Шатун (MAN)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "51.02410-6698 Вкладыш шатунный (MAN)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "51.02500-6365 Ремкомплект цилиндра D2676 (гильза+поршень+упл.кольца)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "51.02503-0810 Кольцо поршневое D2676 (MAN)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "51.02503-0818 Кольцо поршневое D2676 (MAN)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "51.03201-0136 Направляющая клапана D2066 (MAN)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 105"

    "51.04101-0546 Клапан выпускной D2066 (MAN)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "51.04401-5088 Распредвал D2066 (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "51.04410-0177 Втулка распредвала (MAN)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 108"

    "51.05103-5036 Крышка (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "51.05104-0234 Шестерня (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "51.05104-0251 Полое колесо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "51.05105-5000 Ось (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "51.05405-0014 Клапан редукционный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "51.05405-7044 Клапан (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "51.05504-0122 Фильтр масляный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "51.05601-7176 Радиатор масляный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "51.05901-0164 Прокладка (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "51.06500-9694 Насос водяной (Ecoline) (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "51.09101-9242 Турбокомпрессор D2676 (Ecoline) (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "51.10301-6161 Трубка форсунки (MAN)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "51.12305-5444 Топливопровод (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "51.12503-0109 Фильтр топливный (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "51.19220-0187 Абсорбер (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "51.90020-0391 Болт М18х160х2 крепления крышки к/вала (MAN)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 124"

    "51.90020-0419 Болт М16х80х1,5 (MAN)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "51.90020-0470 Болт М18х246х2-11.9 (MAN)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 126"

    "51.90201-0143 Шпилька (MAN)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 127"

    "51.90210-0017 Шпилька (MAN)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "51.90490-0133 Болт М13х66х1,5 шатуна D2066 (MAN)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 129"

    "51.93020-0405 Втулка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "51.93410-0143 Подшипник маховика (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "51.98182-0003 Патрубок (MAN)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "51.98182-0026 Патрубок (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "51.98182-0050 Патрубок (MAN)-1,00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "51.98182-0091 Патрубок (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "51.98182-0092 Патрубок (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "81.96503-0046 Кольцо уплотнительное 100х3-FPM-80-SW (MAN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "ZR.00000-5895 Герметик LOCTITE 5910"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Клапан управления прицепом 81.52301-6213"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Осушитель воздуха 81.52102-6410"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Стекло лобовое 81.62450-0078"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Набор для вклейки стекол Liqui Moly 6138"

    Кол-во: 1

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