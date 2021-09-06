Лот 1

МИ №21VP2155 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «ФОК-крытая ледовая арена; ФОК-с крытыми теннисными кортами», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 41, корп. 2 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)