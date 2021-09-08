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Номер извещения
АП003134
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка широкоуниверсального фрезерного станка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, д. 62 А
Почтовый адрес
199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, д. 62 А
Контактный телефон
+7 812 448-22-80 доб. 11586
Адрес электронной почты
Natradze.AT@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Натрадзе Алина Тимуровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка широкоуниверсального фрезерного станка
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка широкоуниверсального фрезерного станка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ ШИППИНГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ШИППИНГ
Адрес местонахождения
199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, д. 62 А
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