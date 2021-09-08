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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110593587
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор / Competitive selection procedure Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1537
Факс
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Адрес электронной почты
VKULYUPIN@ATECHNICS.RU
Ф.И.О. контактного лица
Кулюпин Владимир Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 11:00 GMT +308.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593587Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2021 16:0013.09.2021 16:0013.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593587Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.
Начальная цена
101 651,20
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Для резидентов: Для резидентов: DDP Склад Заказчика: Россия, Московская область, г. Химки, Международное шоссе, дом 5В, строение 1-3. / For residents: For residents: DDP Customer’s warehouse: 5V, Mezhdunarodnoye Highway, bldg. 1-3, Khimki, Moscow Region, Russia.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
30.30
30.30
Документация лота
Кол-во: 240
Кол-во: 12
Кол-во: 300
Кол-во: 30
Кол-во: 28
Кол-во: 10
Кол-во: 120
Кол-во: 300
Кол-во: 3000
Кол-во: 300
Кол-во: 12
Кол-во: 450
Кол-во: 28
Кол-во: 1
Кол-во: 450
Кол-во: 1
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 240
Кол-во: 6
Кол-во: 600
Кол-во: 112
Кол-во: 12
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 84
Кол-во: 6
Кол-во: 820
Кол-во: 450
Кол-во: 256
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 600
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 1500
Кол-во: 960
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 400
Кол-во: 46
Кол-во: 148
Кол-во: 450
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 12
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