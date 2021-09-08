Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Конкурентный отбор / Competitive selection procedure Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.

    Конкурентный отбор / Competitive selection procedure Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593587Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593587

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор / Competitive selection procedure Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110593587_1.pdf

    32110593587_2.pdf

    Конкурентный_отбор_заявка___1169_2021_1__редакция___4_redaction___4_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1537

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    VKULYUPIN@ATECHNICS.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Кулюпин Владимир Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 11:00 GMT +308.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593587Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 16:0013.09.2021 16:0013.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593587Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 16:0013.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593587Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов/ Supply of expandables.

    Начальная цена

    101 651,20

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Для резидентов: Для резидентов: DDP Склад Заказчика: Россия, Московская область, г. Химки, Международное шоссе, дом 5В, строение 1-3. / For residents: For residents: DDP Customer’s warehouse: 5V, Mezhdunarodnoye Highway, bldg. 1-3, Khimki, Moscow Region, Russia.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара/ Lead time: указать минимально возможный, но не более 30 дней с даты предоставления заказа / indicate the lowest possible, but no more 30 days from the date of the order. Условия оплаты/ Payment terms: в соответствии с договором / according to the contract.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    30.30

    Аппараты летательные и космические и соответствующее оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30

    Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031646/name/613f73171072c3.25777067

    13.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031647/name/613f731da63ec3.88090667

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "096113-003"

    Кол-во: 240

    "Позиция 2"

    "109102-3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "121083-01"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "505342"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "691-19-900"

    Кол-во: 28

    "Позиция 6"

    "M1800-0090A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "69494J908"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "BACB30NX10K3"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "BACB30NX10K4"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 10"

    "BACB30NX10K8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "9111M35P14"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "BACB30NX8K4"

    Кол-во: 450

    "Позиция 13"

    "BACB30VT8K3"

    Кол-во: 28

    "Позиция 14"

    "BACR15CE6D8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "BACB30NX8K6"

    Кол-во: 450

    "Позиция 16"

    "M1800-0050A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "BACB30NX6K6"

    Кол-во: 600

    "Позиция 18"

    "BACB30NX6K8"

    Кол-во: 600

    "Позиция 19"

    "AS1715-32"

    Кол-во: 240

    "Позиция 20"

    "44502"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "BACB30NX6K4"

    Кол-во: 600

    "Позиция 22"

    "BACS12ER3K20"

    Кол-во: 112

    "Позиция 23"

    "9111M35P09"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "BACB30NX8K7"

    Кол-во: 450

    "Позиция 25"

    "BACB30NX8K8"

    Кол-во: 450

    "Позиция 26"

    "BACB30NN5K11"

    Кол-во: 84

    "Позиция 27"

    "AB0473993"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "BACN11Z4CD"

    Кол-во: 820

    "Позиция 29"

    "BACB30NX8K5"

    Кол-во: 450

    "Позиция 30"

    "BACB30NN4K13"

    Кол-во: 256

    "Позиция 31"

    "BACB30NX10K6"

    Кол-во: 300

    "Позиция 32"

    "BACB30NX10K7"

    Кол-во: 300

    "Позиция 33"

    "BACB30NX6K5"

    Кол-во: 600

    "Позиция 34"

    "727604-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "BACB30NX10K5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 36"

    "BACN10YT3CD"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 37"

    "BACN11AG5"

    Кол-во: 960

    "Позиция 38"

    "727604-4"

    Кол-во: 24

    "Позиция 39"

    "9111M35P11"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "9111M35P12"

    Кол-во: 12

    "Позиция 41"

    "BACB30NX6K3"

    Кол-во: 600

    "Позиция 42"

    "BACB30NX6K7"

    Кол-во: 600

    "Позиция 43"

    "BACW10BP4P"

    Кол-во: 400

    "Позиция 44"

    "BACB30NN5K13"

    Кол-во: 46

    "Позиция 45"

    "BACN11Z5CD"

    Кол-во: 148

    "Позиция 46"

    "BACB30NX8K3"

    Кол-во: 450

    "Позиция 47"

    "9111M35P08"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "30213"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "9111M35P13"

    Кол-во: 12

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087840
    Поставка кабеля КПГУ, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП594647)
    Поставка кабеля КПГУ, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП594647)
    594647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 160 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087837
    Поставка свинцово-кислотных герметизированных необслуживаемых аккумуляторных батарей серии "GFM" технологии AMG, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП594652)
    Поставка свинцово-кислотных герметизированных необслуживаемых аккумуляторных батарей серии...
    594652
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    420 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148054
    поставка Металлопроката по БП2022г
    поставка Металлопроката по БП2022г
    580334
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211077830
    Поставка ГРПШ
    Поставка ГРПШ
    593124
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 786 516
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП123863
    2750/16.11.21/КО/Э Оказание услуг по обследованию линейно-кабельных сооружений связи(колодцы связи, кабельные подходы)
    2750/16.11.21/КО/Э Оказание услуг по обследованию линейно-кабельных сооружений связи(колодцы...
    562233
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    679 826
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202005
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (Тайрику-Игирма Групп)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594649
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211047438
    Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил
    Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил
    588395
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 035 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Конкурентный отбор № 32111010049
    Поставка трубной продукции
    Поставка трубной продукции
    582903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    29 216 751
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить