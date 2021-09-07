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Номер извещения
32110593552
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №3/КО - Мебель для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг индустриальные активы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 532
Факс
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Адрес электронной почты
vpetrykin@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрыкин Владислав Олегович
Место рассмотрения предложений
-
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КО №3/КО - Мебель для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг индустриальные активы"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №3/КО - Мебель для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг индустриальные активы"
Начальная цена
3 232 804,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской обороны, д.51, лит. АФ, пом. 311
31.01.1
31.01
Документация лота
Кол-во: 1
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