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    Главная / Торги / КО №3/КО - Мебель для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг индустриальные активы"

    КО №3/КО - Мебель для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг индустриальные активы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110593552Дата и время окончания срока приема заявок КО №3/КО - Мебель для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг индустриальные активы"-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110593552

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №3/КО - Мебель для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг индустриальные активы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 14:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    3_КО_1_3_ГЭХ_ИА_КО_24.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 532

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vpetrykin@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрыкин Владислав Олегович

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №3/КО - Мебель для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг индустриальные активы"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 23:5901.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110593552Подведение итогов не позднее КО №3/КО - Мебель для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг индустриальные активы"-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №3/КО - Мебель для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг индустриальные активы"

    Начальная цена

    3 232 804,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской обороны, д.51, лит. АФ, пом. 311

    Классификатор ОКПД2

    31.01.1

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044220/name/61531a50d11354.61635331

    28.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №3/КО - Мебель для нужд Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг индустриальные активы""

    Кол-во: 1

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